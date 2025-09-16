Алина Михайлова объяснила, откуда у нее новый Mercedes

Военнослужащая ответила на заявления известного блогера

Начальница медицинской службы "Ульф" при батальоне "Волки Да Винчи" Алина Михайлова объяснила, откуда у нее появился Mercedes GL200 за 61 тысячу долларов. По ее словам, она приобрела автомобиль в кредит за свою зарплату.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде". По ее словам, она с подразделением уже второй год не выходит на восстановление с позиций на передовой, а потому у нее было время накопить нужную сумму.

В августе блогер Мирослав Олешко сообщил, что Михайлова якобы купила автомобиль в марте 2025 года и сделала это во время сбора донатов.

"Блогер Олешко утверждает, что я купила машину за донаты. Хотя на момент покупки машины вообще не было активного сбора. Сбор был раньше на годовые нужды "Ульфа", и на том счету до сих пор лежит 2,5 миллиона гривен. 500 тысяч гривен мы потратили на расходники медицинские" Алина Михайлова

Она добавила, что не собирается ни у кого спрашивать, куда тратить свои личные деньги и какие машины за них покупать. Она признала, что могла купить и более дешевую машину, но если бы имела возможность, то не отказалась и от "Роллс-Ройса" или "Майбаха".

В то же время журналист-расследователь Владимир Бондаренко отметил, что бывший нардеп и фигурант земельных скандалов Олесь Довгий спустя несколько дней после покупки Михайловой автомобиля выложил в сеть совместное фото. Он предположил, что военнослужащая тем самым пыталась его пропиарить.

Сообщение Бондаренко

Бондаренко увидел связь между постом Довгого и автомобилем Михайловой

