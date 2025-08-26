Залужного пророкують у президенти, а він записав подкаст: що нового сказав "залізний генерал" про війну та вибори

Новий подкаст Залужного зосередився на обговоренні освіти

Військова освіта в 90-ті роки продовжувала традиції радянської армії. Крім того, за словами Залужного, вона не завжди вгамовувала амбіції бажаючих стати професійними військовослужбовцями.

Про це та інші етапи свого навчання та кар’єри ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України в Великій Британії Валерій Залужний розповів в подкасті НУШ. "Телеграф" зібрав основні його заяви:

Після випуску було відчуття, мабуть, невдоволеності повної гармонії власних амбіцій з отриманими знаннями. Суто військової підготовки було замало – це був фатальний період, коли держава переходила на болонську систему;

На четвертому курсі, коли я вчився на командира загальновійськового підрозділу, піхота, я вивчав теорію машин і механізм. І мені досі сниться, що я не можу здати цей предмет;

У 2005 році, вступивши в академію Збройних сил України, я видихнув. Бо я бачив, що починаю рости по посадах, а знань про машини і механізми було недостатньо. Але перші пів року ми вивчали лише англійську мову. Проте, нам там кувалдою та молотком вбивали в голову ці знання;

Ось там нам швиденько мізки вправили. Це була перша заправка, скажемо так, мізків. Там класно прибивали ці знання, даючи при цьому абсолютну свободу. Вони саме давали знання, на відміну від радянської школи;

На той час я вже був командиром бригади – це відповідальність, це люди. Цього часу достатньо, аби планувати подальшу долю. Важкі були часи. Тоді я отримав пропозицію навчатися в Росії, погодився. Кажімо чесно і станом на сьогодні, вся військова наука знаходиться там. Я погодився, що буду вступати до цієї академії. А коли вже потрібно було їхати уже збирати речі, їхати в Москву вчитися, я дізнався, що поїхала інша людина замість мене; Я склав вступні іспити до академії Генерального штабу нашу, українську. І я дуже вдячний долі, що все склалося саме так;

Військова освіта має триматися на трьох китах. Перший кит – суто професійна підготовка. Людина має бути професіонал. Тобто, він чітко має знати тактико-технічні характеристики основних видів зброї, основи застосування в тих чи інших видах бою там і так далі. Другий кит – патріотичне виховання. Це дуже величезний аспект. Оця патріотична складова має будуватися лише на правильному трактуванні історії. Третій кит, і дуже важливий для нас, підготовка з лідерства. Не тупо скопійований британський, американський варіант, проведена купа тренінгів класних – ні. Лідерство будується зовсім на інших якостях із врахуванням нашого особистого менталітету;

Саме оця війна, вона має залишитись культом для майбутніх поколінь. Цей культ оцих захисників, він має перенестися і в той же предмет "Захист Вітчизни";

Із Залужним намагався зв’язатися віце-президент США

На початку березня, через кілька днів після гучного конфлікту між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі, команда віцепрезидента США Джей Ді Венса намагалася встановити контакт із Валерієм Залужним. Колишній головнокомандувач ЗСУ, який нині обіймає посаду посла України у Великій Британії, відмовився виходити на зв’язок після консультацій з керівником Офісу президента.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на кількох співрозмовників, знайомих із ситуацією. За їхніми даними, Венс і його оточення намагалися використати дипломатичні та інші канали, аби організувати розмову із Залужним, розглядаючи його як альтернативну політичну фігуру на тлі напружених відносин із Зеленським. Однак посол відмовився прийняти дзвінок.

Джей ді Венс/Facebook

Йому навіть пропонував послуги радник Трампа

Залужний , якого багато хто в Україні та за кордоном розглядає як потенційного майбутнього президента, офіційно не заявляв про політичні амбіції. Водночас до українського посольства у Лондоні регулярно навідуються політики, громадські діячі та представники бізнесу. Можливо, це не лише аудієнції в українського посла, а й спроби довідатися про його наміри або висловити підтримку.

Серед відвідувачів, за даними видання, були навіть скандальні постаті на кшталт колишнього радника Трампа та Віктора Януковича Пола Манафорта, який пропонував Залужному свої послуги як політконсультант. Пропозиція була відхилена.

Підлога Монафорт

Частим гостем також нібито є керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За даними ЗМІ, минулої осені він пропонував генералу приєднатися до команди Зеленського, аби підготувати єдиний фронт на випадок виборів. Залужний відмовився, але пообіцяв не критикувати президента публічно під час війни та попередити команду Банкової, якщо ухвалить рішення йти у політику.

Андрій Єрмак та Валерій Залужний/Telegram

Попри такі запевнення, у Києві дедалі більше переконані, що колишній головнокомандувач готується до політичного старту. Хоча вибори в Україні під час війни неможливі ні юридично, ні технічно, соціологічні опитування свідчать: у разі їхнього проведення саме Залужний був би єдиним реальним конкурентом Зеленського.

Залужний VS Зеленський: за кого проголосували б українці

Якби президентські вибори в Україні відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський. Водночас на парламентських виборах першість здобула б гіпотетична політична сила під керівництвом колишнього головнокомандувача ЗСУ та нинішнього посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) у період з 22 по 27 липня та оприлюднені 18 серпня.

Згідно з даними, 31 відсоток респондентів готові проголосувати за Зеленського, 25 відсотків – за Залужного, 6 відсотків – за п’ятого президента Петра Порошенка, а 5 відсотків – за начальника ГУР Кирила Буданова. Діяльність чинного президента загалом оцінюють позитивно: 33 відсотки висловили повне схвалення, ще 32 відсотки – часткове, тоді як 16 відсотків категорично не підтримують його політику.

Можливі результати голосування під час президентських виборів. Фото: опитування гурту "Рейтинг"

У разі виборів до Верховної Ради 22 відсотки опитаних готові підтримати умовну "партію Залужного". За "блок Зеленського" висловилися 14 відсотків, по 8 відсотків готові голосувати за партію "Азов" та "Європейську солідарність", а за політичну силу під проводом Буданова – 7 відсотків.

Можливі результати виборів на парламентських виборах. Фото: опитування гурту "Рейтинг"

За словами політолога Олексія Якубіна, головним фактором для сприйняття військових як потенційних політиків стане те, як завершиться війна.

"Буде багато залежати від того, як закінчиться російсько-українська війна, і чи будуть українці готові голосувати за військових, які стануть політиками. Або ж вони віддадуть перевагу політикам, які обіцяють не допустити повернення війни й запропонують стратегії поствоєнного відновлення", – зазначив експерт в коментарі "Телеграфу".

Олексій Якубін/Facebook

Якубін визнав, що в Україні існує значна кількість ветеранів, які могли б підтримати партію військових, проте нагадав, що наразі політичного процесу немає. Він навів приклади інших воєначальників, яких соціологи вже включають до опитувальників.

"Можемо бачити, що соціологи вставляють у свої дослідження й інших відомих військових – наприклад, Буданова чи Білецького. Але я ще раз підкреслю: ті, хто відносився до воєнної сфери, – це не політики. І дуже важливо, як суспільство сприйматиме їх у політичній ролі, враховуючи загалом знецінене ставлення українців до політиків", – підсумував він.

"Вже сформував команду": хто увійшов до штабу Залужного

Американська журналістка Кеті Лівінгстон у X (колишній Twitter) заявила, що Валерій Залужний нібито формує власний політичний штаб. За її словами, керівником структури став колишній командувач Об’єднаних сил ЗСУ і кум генерала Сергій Наєв, а організаційну частину кампанії взяла на себе народна депутатка від "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, яка має значний досвід роботи з політиками на виборах.

Вікторія Сюмар/Facebook

Окремим напрямом, за даними Лівінгстон, займається колишня журналістка української редакції BBC Оксана Тороп, якій доручили медійне висвітлення кампанії.

Втім, уже наступного дня згадані учасники спростували цю інформацію. Оксана Тороп підтвердила співпрацю з ексглавкомом, але наголосила, що вона обмежується допомогою у комунікації з медіа й не має стосунку до створення штабу. Вікторія Сюмар також відкинула свою участь, назвавши публікацію "вкидом".

Оксана Тороп/Facebook

У коментарі "Телеграфу" політолог Олексій Якубін пояснив, що Валерій Залужний наразі обрав вичікувальну позицію, не даючи чіткої відповіді щодо своїх політичних планів. На його думку, така невизначеність дозволяє генералу залишати відкритим питання можливого переходу в політичну сферу, попри відсутність виборчого процесу.

"Наразі із того, що я бачу, Залужний займає таку вигідну, як він вважає, позицію. Тобто він публічно не говорить "так" і публічно не говорить "ні", уникаючи визначеності. В політиці це може означати, що принаймні ідея може бути присутня. Не казати ні "так", ні "ні", з розрахунком досидіти до виборів. І я не виключаю, що симпатики Залужного або ті, хто хотів би влитися в його табір, очікують від нього рішення з цього приводу", – зазначив експерт.

Водночас він підкреслив, що досвід Залужного залишається радше військовим і дипломатичним, але не політичним.

"Він все ж таки військовий, а не політик. Навіть зараз, будучи на посаді посла України у Великій Британії, він є військовим дипломатом, але не політиком. Це людина, яка орієнтується на ієрархію та виконання вказівок. Це дуже важливий момент, що відрізняє позицію Залужного від політиків. Він ніколи не займав політичних посад, і це може ускладнити для нього перехід у політичне амплуа. Бо успішний чи популярний військовий – ще не гарантія успішного політика", – пояснив Якубін.

Україна = Ізраїль? Який політичний курс вибере Залужний

У приватних розмовах, як пишуть ЗМІ, Залужний все ж допускав роздуми про політичне майбутнє. Близькі до нього люди кажуть, що Залужний бачить прикладом для України модель Ізраїлю й готовий позиціонувати себе як суворого лідера воєнного часу, здатного запропонувати народу "кров, піт і сльози" в обмін на перемогу та безпеку. Водночас він сумнівається, чи готове суспільство прийняти настільки жорсткі кроки.

У лютому 2025 року після принизливого конфлікту Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні американські політики заговорили про можливість зміни українського лідера. Однак Залужний зустрів Зеленського в Лондоні, потис йому руку й написав у соцмережах: "Дорога попереду буде непростою, але разом ми подолаємо всі виклики".

Ця обережність не завжди подобається критикам Зеленського, які вбачають у Залужному шанс на політичні зміни. Одні переконані, що він має діяти рішучіше, інші ж вважають, що генерал не піде проти президента й погодиться балотуватися лише в разі його відходу.

Минулого місяця Залужний приїжджав до Києва на саміт послів, під час якого відвідав Запорізький напрямок. У цей час столицю охопили протести проти урядових планів щодо антикорупційних органів. Частина політиків очікувала, що Залужний публічно виступить проти влади, але він промовчав. Його радниця Оксана Тороп пояснила: генерал послідовний у позиції — під час війни не може бути розмов про вибори.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк також підкреслив, що в команді Зеленського розглядають Залужного насамперед як члена дипломатичної служби: "Він — посол у важливій країні. Політичного процесу зараз немає". Що станеться, коли він відновиться, у Києві прогнозувати не беруться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний рідко виносить на публіку своє особисте життя. Однак днями колишній головнокомандувач ЗСУ поділився історією про свою доньку Христину.