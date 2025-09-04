Україна готується до виборів? Соціолог вказав на важливі моменти

Розмови про вибори в Україні не вщухають

Вибори в Україні неможливі під час війни. Їх просто неможливо провести за чинним законодавством й нема жодних ознак підготовки до волевиявлення громадян.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив Ігор Гринів, народний депутат п'яти скликань, соціолог і стратег знакових виборчих кампаній. Він нагадав, що у всьому світі вересень є початком політичного сезону.

Але в мене немає відчуття, що виборча кампанія чи політична боротьба в Україні набули кульмінаційного характеру або кульмінаційного моменту Ігор Гринів

На його переконання, зараз питання виборів в Україні не стоїть. Провести їх за чинним законом просто неможливо, а іншого не ухвалювали. За словами соціолога, за його інформацією, в Офісі президента триває підготовка нового закону щодо виборів, "але суспільної легітимізації чогось на кшталт виборів через "Дію" немає".

Тому я думаю, що вибори на сьогодні є: А) не на часі; Б) не на порядку денному і В) я не бачу навіть конкретних дій, які б свідчили, що влада справді розпочала виборчу кампанію Ігор Гринів

Як розповідав "Телеграф", наразі передчасно говорити про вибори в Україні, впевнена голова комітету ВР з питань організації державної влади нардепка Олена Шуляк. Зараз важливо закінчити війну, адже є дві важливі причини, чому не можна проводити вибори до цього.