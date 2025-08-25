Чому українцям зарано готуватися до виборів: нардеп озвучила дві причини

Пояснюємо, чому це питання поки відкладене.

Наразі передчасно говорити про вибори в Україні, впевнена голова комітету ВР з питань організації державної влади нардепка Олена Шуляк. Зараз важливо закінчити війну, адже є дві важливі причини, чому не можна проводити вибори до цього.

Про це вона сказала в ефірі День.LIVE. Шуляк акцентувала, що потрібна не тільки підготовка законодавства. В Україні фізично зруйновані тисячі виборчих дільниць. Для того, щоб їх відкривати потрібно розуміння де це робити та наскільки це місце пристосоване для волевиявлення.

Друга важлива причина, чому про вибори говорити зарано — люди, що знаходяться на фронті. Це не тільки військові ЗСУ, а й інші представники Сил оборони. Без цих людей проводити вибори не можна, а їх чимало.

Ці люди точно мають право і обирати, і бути обраними Олена Шуляк, народна депутатка

Післявоєнний виборчий процес також буде проводитися із чималими труднощами. Наразі вже напрацьовується потрібне законодавство, адже сценаріїв закінчення війни є декілька і підготуватися потрібно до усіх. Окремим питанням є голосування українців, які знаходяться за кордоном. Важливо, що поки є воєнний стан — вибори в Україні неможливі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що каже про вибори президент України Володимир Зеленський. Він хотів би їх провести, щоб закрити цю тему, однак це неможливо без досягнення миру.