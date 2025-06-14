Знову гра на боці Кремля? США саботують вимогу G7 знизити ціну на російську нафту

Американські чиновники намагаються виправдатися за цей неприкритий саботаж, перекладаючи відповідальність на Трампа

Сполучені Штати всіма силами саботують ініціативу зниження граничної ціни (так званої "цінової стелі") на російську нафту в рамках "Групи семи". Таким чином, фактично має місце цілеспрямована гра Вашингтона на боці Кремля.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Співрозмовники сказали, що США не планують відступати від позиції щодо неможливості знизити граничну стелю цін на російську нафту. Це викликало обурення в інших країнах "Великої сімки". Позиція США дуже сильно б'є по планах Європи ухвалити рішення про зниження "цінової стелі" на рівні G7 під час саміту в Канаді.

Американські чиновники намагаються виправдатися за цей неприкритий саботаж, перекладаючи відповідальність на президента США Дональда Трампа – мовляв, остаточне рішення залишається за ним. Але видання зазначає, що зараз не помітно жодних змін позиції, яку США зайняли ще з початку року: гра на боці РФ та відмова від посилення санкційного тиску на російський режим.

Нагадаємо, що у Сенаті США вже лежить двопартійний законопроєкт про нові санкції проти Росії. Він передбачає введення 500% мит на всі товари з країн, які продовжують купувати в Росії нафту, уран, газ та інші енергоносії, а також заборону для громадян США купувати російський суверенний борг.

Проте навряд чи Трамп готовий підтримати жорсткі дії проти Путіна. З одного боку, нещодавно Трамп заявив, що він "незадоволений" Путіним через атаки на Україну, а потім взагалі назвав російського правителя "божевільним". З іншого боку, не так давно Трамп публічно відмовився вводити санкції, а міністр фінансів США Скотт Бессент навіть намагався блокувати схвалення країнами G7 нової "цінової стелі" на російську нафту.

Президент України Володимир Зеленський, попри це, вважає, що Трамп врешті-решт змушений буде ввести нові санкції проти Росії, хоча зараз він всіма силами пручається. Росія не збирається припиняти війну та виставляє Трампа в поганому світлі, на відміну від України, яка погоджується з пропозиціями Вашингтона. Майже такої ж думки дотримується колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер: він вважає, що вводити нові санкції Вашингтону доведеться. Інакше не вдасться змусити Кремль піти на будь-які реальні переговори, а не на їхню імітацію.