Буде катастрофа? Як вплине на Україну можливий прихід "правих" до влади у Німеччини

Політолог Фесенко вважає, що для України це буде не просто виклик

Прихід до влади у Німеччині ультраправих матиме негативні наслідки для України. Навіть за неможливості виборі зараз тенденції, які є в суспільстві, є небезпечною.

Про це "Телеграфу" розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. За його словами, найближчі роки у Німеччині не буде виборів, адже вони тільки пройшли напочатку 2025. Однак потенційна загроза все ж є.

Зростання рейтингів парії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в Німеччині не є чинником, який впливатиме на рішення уряду чи Бундестагу. Фесенко вважає, що, по-перше, це загрозлива тенденція, небезпечна, але вона жодним чином не буде впливати на рішення Бундестагу і уряду зараз.

По-друге, за словами Фесенка, навіть наразі підтримка ультраправих суспільством не заганяє християнських демократів, у них приблизно однакові рейтинги. Це було б великою проблемою, якби вибори у Німеччині проходили просто сьогодні. Але навіть переможці не змогли б сформувати уряд, адже в "Альтернативи для Німеччини" наразі нема партнерів в Бундестазі.

Але політолог додає, що і перемога ультраправих не завжди катастрофа для України. Адже в Нідерландах крайні "праві" виграли вибори, але уряд проводить партнерську політику стосовно України. В Італії також перемогла коаліція "правих" сил на чолі з Джорджією Мелоні.

"Перемога крайніх "правих" на виборах не означає, що вони відразу автоматично будуть на боці Росії. Так, в "Альтернативі для Німеччини" зараз сильні позиції прихильників Росії. Так, це є проблема", — каже Фесенко.

Він додає, що безумовно, для України це буде виклик. Адже якщо вони отримують більше голосів в перспективі в Бундестазі і не буде у центральних сил більшості, може виникнути найгірша ситуація. І це не прихід "Альтернативи для Німеччини" до влади, а виникнення пактової ситуації, коли жодна з політичних сил не матиме більшості в Бундестазі.

Фесенко пояснює, що тоді виникне нестабільність, хибкість будь-якої коаліції. І саме це буде для України головною загрозою, тому що нестабільність уряду означатиме нестабільність підтримки для України.

"Альтернатива для Німеччини" (AfD) — націоналістична та правопопулістська політична партія Німеччини. Заснована у 2013 році як євроскептичний рух. Вона за десятиліття радикалізувалася й стала головною ультраправою силою країни.

"Альтернатива для Німеччини", AfD

AfD вимагає масової "репатріації" мігрантів, виходу з єврозони та ЄС, відновлення співпраці з Росією, виступає проти кліматичної політики ЄС, просуває повернення атомної енергетики й згортання "зеленої трансформації". Серед її лідерів — Аліса Вайдель і Бйорн Хьокке, відомий скандальними заявами та риторикою, яку експерти називають неонацистською.

