Будет катастрофа? Как повлияет на Украину возможный приход "правых" к власти в Германии

Политолог Фесенко считает, что для Украины это будет не просто вызов

Приход к власти в Германии ультраправых будет иметь негативные последствия для Украины. Даже при невозможности выборов сейчас тенденции, которые есть в обществе, опасны.

Об этом "Телеграфу" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, ближайшие годы в Германии не будет выборов, ведь они только прошли в начале 2025 года. Однако потенциальная угроза все же есть.

Рост рейтингов парии "Альтернатива для Германии" (AfD) в Германии не является фактором, влияющим на решение правительства или Бундестага. Фесенко считает, что, во-первых, это угрожающая тенденция, опасная, но она никоим образом не будет влиять на решение Бундестага и правительства сейчас.

Во-вторых, по словам Фесенко, даже сейчас поддержка ультраправых обществом не загоняет христианских демократов, у них примерно одинаковые рейтинги. Это было бы большой проблемой, если бы выборы в Германии проходили прямо сегодня. Но даже победители не смогли бы сформировать правительство, ведь у "Альтернативы для Германии" нет партнеров в Бундестаге.

Но политолог добавляет, что и победа ультраправых не всегда катастрофа для Украины. Ведь в Нидерландах крайние "правые" выиграли выборы, но правительство проводит партнерскую политику по отношению к Украине. В Италии также победила коалиция "правых" сил во главе с Джорджией Мэлони.

"Победа крайних "правых" на выборах не означает, что они сразу автоматически будут на стороне России. Да, в "Альтернативе для Германии" сейчас сильные позиции сторонников России. Да, это проблема", — говорит Фесенко.

Он добавляет, что, безусловно, для Украины это будет вызов. Ведь если они получают больше голосов в перспективе в Бундестаге и не будет у центральных сил большинства, может возникнуть самая плохая ситуация. И это не приход "Альтернативы для Германии" к власти, а возникновение пактовой ситуации, когда ни одна из политических сил не будет иметь большинства в Бундестаге.

Фесенко объясняет, что тогда возникнет нестабильность, шаткость любой коалиции. И именно это будет для Украины главной угрозой, потому что нестабильность правительства будет означать нестабильность поддержки для Украины.

Для справки

"Альтернатива для Германии" (AfD) – националистическая и правопопулистская политическая партия Германии. Основана в 2013 году как евроскептическое движение. Она за десятилетие радикализовалась и стала главной ультраправой силой страны.

"Альтернатива для Германии", AfD

AfD требует массовой "репатриации" мигрантов, выхода из еврозоны и ЕС, возобновления сотрудничества с Россией, выступает против климатической политики ЕС, продвигает возвращение атомной энергетики и сворачивание "зеленой трансформации". Среди ее лидеров — Алиса Вайдель и Бьорн Хекке, известный скандальными заявлениями и риторикой, которую эксперты называют неонацистской.

