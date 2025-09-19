Чоловік "викликав масажистку", поки дружини не було вдома: все виявилось не так просто (відео)

Поки дружина була в іншому місті, чоловік отримав справжній масаж від неочікуваної масажистки

Такий масаж не нашкодить ані людині, ані родині — справжній сеанс релаксу, дорого та пухнасто. Родина блогерів, більш відома в мережі як Харківська сімʼя розсмішили користувачів новим відео.

В підписі до нього авторка зазначила, що тільки-но вона поїхала в інше місто, як "чоловік викликав масажистку". Ось тільки підтексту тут немає — масажисткою виявилась кішка. Котів у родини, до слова, два.

В коментарях користувачі оцінили старанність та професійність пухнастої масажистки. Однак наголосили — оплата потрібна щедра, а ще такі масажистки — "любов на все життя". Можуть навіть "увести чоловіка".

Коментатори відзначили професійність та серйозність

Кажуть, так кішки проявляють любов і довіру: коли вони мнуть лапками, повторюють рухи, які робили кошенятами, коли смоктали молоко. Інший варіант — кішки таким чином "помічають" господарів, переносячи на них свій запах. Ця кішка ну дуже старалась зробити все якісно. Яка б причина не була, а для господарів це ще й безкоштовна доза антистресу.

Раніше "Телеграф" показував гумористичне відео з каламбурами, яке днями завірусилось в ТікТоці. В ньому питають ким людина стане з тим чи іншим дипломом, а ось відповідь може здивувати.