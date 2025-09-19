Мужчина "вызвал массажистку", пока жены не было дома: все оказалось не так просто (видео)

Пока жена была в другом городе, мужчина получил настоящий массаж от неожиданной массажистки.

Такой массаж не навредит ни человеку, ни семье – настоящий сеанс релакса, дорого и пушисто. Семья блоггеров, более известная в сети как Харьковская семья, рассмешили пользователей новым видео.

В подписи к нему автор отметила, что как только она уехала в другой город, как "муж вызвал массажистку". Вот только подтекста здесь нет – массажисткой оказалась кошка. Кошек у семьи, к слову, два.

В комментариях пользователи оценили усердие и профессионализм пушистой массажистки. Однако отметили — оплата нужна щедрая, а еще такие массажистки — "любовь на всю жизнь". Могут даже "увести мужчину".

Комментаторы отметили профессионализм и серьезность

Говорят, так кошки проявляют любовь и доверие: когда они мнут лапками, повторяют движения, которые делали котятами, когда сосали молоко. Другой вариант – кошки таким образом "помечают" хозяев, перенося на них свой запах. Эта кошка очень старалась сделать все качественно. Какая бы причина ни была, а для хозяев это еще и бесплатная доза антистресса.

Ранее "Телеграф" показывал юмористическое видео с каламбурами, которое на днях завирусилось в ТикТоке. В нем спрашивают, кем человек станет с тем или иным дипломом, а вот ответ может удивить.