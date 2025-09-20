Рус

Жодних звернень "Віталіє" та по батькові "Віталієвич": як правильно говорити та писати українською

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як правильно звертатися до людини на ім’я Віталій українською
Як правильно звертатися до людини на ім’я Віталій українською. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

В Україні проживає понад 400 тисяч людей із таким ім’ям

Нещодавно в Україні змінилися правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно відмінювати чоловіче ім’я "Віталій" — Віталіє чи Віталію.

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як насправді треба говорити, щоб це звучало правильно. За його словами, є лише один правильний варіант.

"Чоловічі імена на "а" — Микола, Микита і подібні мають у кличному відмінку закінчення "о". Тобто кажемо — Миколо, Микито тощо. Але імена на твердий приголосний, наприклад: Іван, Петро тощо — у кличному відмінку мають закінчення "е". Кажемо — Іване, Петре", — пояснив Авраменко.

Вчитель наголосив, що у випадку з ім’ям Віталій працює вже інше правило. Тобто, якщо чоловіче ім’я закінчується на "й", то в кличному відмінку слід використовувати закінчення "ю". Наприклад, "Сергію, Віталію!". По батькові правильно писати — "Віталійович", "Сергійович".

Авраменко також жартома зауважив, що звернення "Віталіє" — це форма звернення до дівчат. Тому варто запам’ятати невеликі правила, наведені вище, щоб більше не робити таких помилок.

До речі, за даними порталу "Рідні", в Україні зараз проживає понад 424 тисячі чоловіків з ім’ям Віталій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською мовою сказати слово "дедлайн". Його можна замінити автентичними словами.

Теги:
#Українська мова #Віталій