Жодних звернень "Віталіє" та по батькові "Віталієвич": як правильно говорити та писати українською

В Україні проживає понад 400 тисяч людей із таким ім’ям

Нещодавно в Україні змінилися правила правопису, згідно з якими змінилися і правила відмінювання деяких популярних імен. Наприклад, далеко не всі знають, як в українській мові правильно відмінювати чоловіче ім’я "Віталій" — Віталіє чи Віталію.

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як насправді треба говорити, щоб це звучало правильно. За його словами, є лише один правильний варіант.

"Чоловічі імена на "а" — Микола, Микита і подібні мають у кличному відмінку закінчення "о". Тобто кажемо — Миколо, Микито тощо. Але імена на твердий приголосний, наприклад: Іван, Петро тощо — у кличному відмінку мають закінчення "е". Кажемо — Іване, Петре", — пояснив Авраменко.

Вчитель наголосив, що у випадку з ім’ям Віталій працює вже інше правило. Тобто, якщо чоловіче ім’я закінчується на "й", то в кличному відмінку слід використовувати закінчення "ю". Наприклад, "Сергію, Віталію!". По батькові правильно писати — "Віталійович", "Сергійович".

Авраменко також жартома зауважив, що звернення "Віталіє" — це форма звернення до дівчат. Тому варто запам’ятати невеликі правила, наведені вище, щоб більше не робити таких помилок.

До речі, за даними порталу "Рідні", в Україні зараз проживає понад 424 тисячі чоловіків з ім’ям Віталій.

