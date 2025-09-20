Ржищівський порт-привид: колись був важливіший за Київ, сьогодні — просто бар (фото, відео)

У середині ХІХ століття Ржищівський порт перевищував Київський за вантажообігом.

Не тільки закинуті літовища є в Україні. Раніше річковий вокзал та порт у Ржищеві були активним місцем торгівлі та мандрівок. Цей порт був один найважливіших на Дніпрі з давніх часів — у середині ХІХ століття вантажообіг місцевого порту перевищував Київський і поступався лише Катеринославу (зараз — місто Дніпро).

Сьогодні річковий вокзал у Ржищеві втратив транспортне значення та фактично перетворився на "наливайку". Порт до повномасштабного вторгнення ще використовувався — для вантажних перевезень.

Колишня пристань у Ржищеві

Ржищів — давнє місто, перша згадка про яке датується 1151 роком. Сама його назва означала "місце торгівлі". Місто розташоване за 76 км від Києва, на правому березі Дніпра. Зі столиці сюди в радянські часи та кілька років після встановлення незалежності можна було дістатися катерами-ракетами. Але потім, цей вид річкового транспорту занепав. З причалу здебільшого ловлять рибу місцеві.

Будівля вокзалу — типовий проєкт 70-х років, проте рідкісний для невеликих міст. Примітно, що напис на фасаді досі зберігся російською мовою. Будівля досі стоїть, проте не функціонує як вокзал — в приміщенні розмістились кафе-бари.

Річковий вокзал Ржищева

Кафе-бар в приміщенні вокзалу

Раніше "Телеграф" розповідав про красивий будинок у Львові, який схожий на замок. Раніше тут жив консул та навіть був музей.