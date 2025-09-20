Ржищевский порт-призрак: когда-то был важнее Киева, сегодня — просто бар (фото, видео)

В середине XIX века Ржищевский порт превышал Киевский по грузообороту.

Не только заброшенные аэродромы есть в Украине. Раньше речной вокзал и порт в Ржищеве были активным местом торговли и путешествий. Этот порт был одним из самых важных на Днепре с давних времен — в середине XIX века грузооборот местного порта превышал Киевский и уступал только Екатеринославу (сейчас — город Днепр).

Сегодня речной вокзал в Ржищеве потерял транспортное значение и фактически превратился в "наливайку". Порт для полномасштабного вторжения еще использовался — для грузовых перевозок.

Бывшая пристань в Ржищеве

Ржищев — древний город, первое упоминание о котором датируется 1151 годом. Само его название означало "место торговли". Город расположен в 76 км от Киева, на правом берегу Днепра. Из столицы сюда в советское время и через несколько лет после установления независимости можно было добраться катерами-ракетами. Но потом, этот вид речного транспорта пришел в упадок. С причала в большинстве своем ловят рыбу местные.

Здание вокзала – типичный проект 70-х годов, однако редок для небольших городов. Примечательно, что надпись на фасаде до сих пор сохранилась на русском языке. Здание по-прежнему стоит, однако не функционирует как вокзал — в помещении разместились кафе-бары.

Речной вокзал Ржищева

Кафе-бар в помещении вокзала

