Сорок тисяч для військових: звідки Україна має взяти гроші на підвищення зарплат

Щоб підняти зарплати військових до 40 тисяч грн, Україні потрібно близько 6 млрд доларів на рік. У бюджеті таких грошей немає.

У 2025 році підвищення зарплати марно очікувати навіть військовим. Що ж стосується наступного, 2026 року, то проєкт держбюджету не має закладених можливостей для зростання зарплат військовослужбовців. Причина — нестача внутрішніх ресурсів для фінансування оборони.

Про це КИЇВ24 розповів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак. Він повідомив, що бюджет наразі оптимальний. Військові витрати фінансуються виключно українським коштом. Дохід буде складати 2 трлн 825 млрд, а видатки на Сили оборони — 2 трлн 805 млрд.

Цифри між собою корелюються, тож постає питання, чи можемо ми різко підняти військовим рівень грошового забезпечення? Очевидно що ні, за рахунок внутрішніх ресурсів Богдан Кицак, депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу"

За словами депутата, якщо уряд не може знайти кошти всередині країни, єдиний вихід — переконати європейських партнерів фінансувати військові витрати напряму. Нардеп переконаний: заробітна плата військових має сягати щонайменше 40 тисяч гривень.

Це вдвічі більше ніж зараз. Базовий рівень має бути саме такий, адже від цієї суми далі вираховуються виплати для ветеранів та інше соціальне забезпечення тощо. Для того, щоб підвищити для мільйона військових виплату до такого рівня, потрібно щонайменше 500 млн доларів щомісяця. За рік це може бути 6 млрд доларів. Його можуть забезпечити партнери. Такий рівень зарплати, на його думку, стане стимулом для військових.

