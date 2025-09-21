Колишня вебкамниця постачає антидронові сітки для ЗСУ на мільйони, але не знає, де їх виготовляють – розслідування

Проти Наталії Борщевич відкрито кримінальне провадження за виготовлення та розповсюдження продукції інтимного характеру

В Херсонській області, яка потерпає від нальотів російських дронів, почали активно встановлювати антидронові сітки. Це коштує приблизно мільйон за кілометр побудованого тунелю сіток. На цьому, зокрема заробляє колишня вебкаммодель, стосовно якої кілька років тому відкрили кримінальне провадження.

Таку цікаву історію з'ясували журналісти медіа "Мост". Наталію Борщевич підозрювали у поширенні відвертого контенту, але справа неочікувано загальмувала.

Днями очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відзвітував, що в області виконали третину від запланованих робіт із встановлення антидронових сіток на автомобільних маршрутах.

"Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317240 м² антидронових сіток на 6,3 млн грн. Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич. За даними порталу, продавати будматеріали вона вирішила трохи більше, ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня", – йдеться у ролику.

Також журналісти дізналися, що вже після укладання договору з департаментом Наталя Борщевич зареєструвала на себе самоскид ММЗ, 1991 року випуску. Цю антикварну вантажівку вона придбала, аби возити сітки з Луцька до Херсона.

Порнографічна справа

"Але найцікавіше, що з'ясували журналісти "Моста" в цій історії, до того, як Наталія Борщевич вирішила допомагати обороняти Херсон від російських дронів, вона займалася дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії", – розповідає медіа.

У 2020 році проти жінки навіть було відкрите кримінальне провадження за частиною три статті 301 Кримінального кодексу України, яке стосувалося виготовлення та розповсюдження продукції інтимного характеру.

Наталія працювала вебкаммоделлю, тобто роздягалася перед камерою за гроші. У відкритому доступі досі є її фотографії відвертого змісту, зазначають журналісти. Після відкриття провадження Борщевич уклала угоду про визнання винуватості. Проте згодом попросила суд відмовити у затвердженні угоди, оскільки на час її укладання не дуже зрозумілий її зміст та наслідки. Цікаво, що з квітня 2022 року оновлень по цій справі не було.

Вебкамниця забула, через що відкрили провадження

Аби дізнатися, чи дійсно Наталія Борщевич продає антидронові сітки, автори відео поспілкувались з нею телефоном. Жінка підтвердила, що займається продажем сіток, а самоскид купила для їх перевезення. Спочатку вона нібито "не могла пригадати" про кримінальне провадження, але потім все ж згадала.

"Там колись було дуже давно щось відкрите, але вони його якось закрили бистро і далі я нічого не знаю. Я вже і не пам'ятаю, бо це було дуже давно… Я не знаю, я просто не ходжу ні на які засідання і не знаю, що там слухається, я не в курсі. До речі, ви сказали, треба буде взнати", – сказала постачальниця антидронових сіток, яка навіть не змогла згадати, за яким саме злочином було це провадження.

За словами жінки, "цим" вона не займалась, а правоохоронці щось попутали в базах: "Та я і не займалася цим. Це щось там вони попутали в якихось базах. Воно швидко і закінчилось", – додала вона.

Борщевич не знає, де роблять ці сітки

На питання про те, як вона дізналась про потребу у сітках Херсонської адміністрації, Наталія відповіла, що була в Херсоні. Тоді дізналися про необхідність сіток, після чого запропонувала свої послуги у постачанні. Водночас жінка відмовилась розповідати до кого саме вона зверталася із пропозицією.

"Ну, залишімо таємницєю, все ж не можна розповідати. Притому я не знаю хто це телефонує", – відповіла колишня вебкаммодель, яка, як з'ясувалося, не знає, де виготовляють сітки, які вона постачатиме в Херсон.

На цей час це вся інформація про Наталію Борщевич та її поставки сіток на Херсонщину, яку вдалося дізнатися журналістам, але "Міст" не планує зупинятися.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив у силі вироки колишньому директору державного підприємства "Луцький комбінат хлібопродуктів №2" Степану Москвичу та ексначальнику елеватора Леоніду Тимофіюку. Їх визнали винними у розтраті 26 тисяч тонн зерна ПАТ "Аграрний фонд" вартістю 56 млн грн.