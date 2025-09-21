Бывшая вебкамница поставляет антидроновые сетки для ВСУ на миллионы, но не знает, где их производят – расследование

Против Натальи Борщевич возбуждено уголовное производство по изготовлению и распространению продукции интимного характера

В Херсонской области, страдающей от налетов российских дронов, начали активно устанавливать антидроновые сетки. Это стоит примерно миллион за километр построенного тоннеля сеток. На этом, в частности, зарабатывает бывшая вебкаммодель, в отношении которой несколько лет назад открыли уголовное производство.

Такую интересную историю выяснили журналисты медиа "Мост". Наталью Борщевич подозревали в распространении откровенного контента, но дело неожиданно затормозило.

На днях глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отчитался, что в области выполнили треть от запланированных работ по установке антидроновых сеток на автомобильных маршрутах.

"Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы ХОГА, который возглавляет Евгений Писоцкий, закупил 317240 м² антидроновых сеток на 6,3 млн грн. Сетки купили у предпринимателя из Луцка Наталии Борщевич. По данным портала, продавать стройматериалы она решила чуть больше, чем месяц назад", — говорится в ролике.

Также журналисты узнали, что уже после заключения договора с департаментом Наталья Борщевич зарегистрировала на себя самосвал ММЗ, 1991 года выпуска. Этот антикварный грузовик она приобрела, чтобы возить сетки из Луцка в Херсон.

Порнографическое дело

"Но самое интересное, что выяснили журналисты "Моста" в этой истории, прежде чем Наталья Борщевич решила помогать защищать Херсон от российских дронов, она занималась чем-то противозаконным, а именно изготовлением и сбытом порнографии", – рассказывает медиа.

В 2020 году против женщины было открыто уголовное производство по части три статьи 301 Уголовного кодекса Украины, которое касалось изготовления и распространения продукции интимного характера.

Наталья работала вебкам моделью, то есть раздевалась перед камерой за деньги. В открытом доступе до сих пор есть фотографии откровенного содержания, отмечают журналисты. После открытия производства Борщевич заключила соглашение о признании виновности. Однако впоследствии попросила суд отказать в утверждении соглашения, поскольку на момент его заключения, ей было не очень понятно содержание и последствия. Интересно, что с апреля 2022 обновлений по этому делу не было.

Вебкамница забыла, из-за чего открыли производство

Чтобы узнать, действительно ли Наталья Борщевич продает антидроновые сетки, авторы видео пообщались с ней по телефону. Женщина подтвердила, что занимается продажей сеток, а самосвал купила для их перевозки. Сначала она якобы "не могла вспомнить" об уголовном производстве, но потом все же вспомнила.

"Там когда-то было очень давно что-то открытое, но они его как-то закрыли быстро и дальше я ничего не знаю. Я уже и не помню, потому что это было очень давно… Я не знаю, я просто не хожу ни на какие заседания и не знаю, что там слушается, я не в курсе. Кстати, вы сказали, надо будет узнать", — сказала поставщик антидроновых сеток, которая даже не смогла вспомнить, по какому именно преступлению было это производство.

По словам женщины, "этим" она не занималась, а правоохранители что-то попутали в базах: "Да я и не занималась этим. Это что-то там они попутали в каких-то базах. Оно быстро и закончилось", – добавила она.

Борщевич не знает, где делают эти сетки

На вопрос о том, как она узнала о нужду в сетках Херсонской администрации, Наталья ответила, что была в Херсоне. Тогда узнали о необходимости сеток, после чего предложила свои услуги в поставках. В то же время женщина отказалась рассказывать, к кому именно она обращалась с предложением.

"Ну, оставим тайной, все же нельзя рассказывать. Притом я не знаю кто это звонит", – ответила бывшая вебкаммодель, которая, как выяснилось, не знает, где производят сетки, которые она будет поставлять в Херсон.

В настоящее время это вся информация о Наталье Борщевич и ее поставках сеток на Херсонщину, которую удалось узнать журналистам, но "Мост" не планирует останавливаться.

Напомним, ранее Верховный Суд оставил в силе приговоры бывшему директору государственного предприятия "Луцкий комбинат хлебопродуктов №2" Степану Москвичу и экс-начальнику элеватора Леониду Тимофеюку. Их признали виновными в растрате 26 тысяч тонн зерна ОАО "Аграрный фонд" стоимостью 56 млн грн.