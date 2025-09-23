"Це просто жах". Вузька платформа на вокзалі УЗ розбурхала українців (відео)

Інцидент стався на заході України

"Укрзалізниця" досить часто потрапляє у смішні та неоднозначні курйози. Так, у мережі завірусилось відео з платформи у Ворохті, яку вже охрестили страшним сном клаустрофоба.

Відповідне відео було опубліковане у Instagram. Коли саме стався інцидент невідомо, але відео опублікували у вересні 2025 року.

На кадрах видно, як натовп людей стоїть на платформі і чекає свого поїзда. Але розмір платформи досить невеликий, тому коли приїхав один потяг, а потім проїжджав поруч інший утворилась досить страшна ситуація. Адже люди були буквально затиснуті між двома величезними поїздами. Тривала така ситуація пару секунд, але налякала чимало людей.

Зауважимо, що поїзди під час руху до станції скидають швидкість, але не сильно. Вона може коливатись від 50 до 20 км/год, однак для людей затиснули на колії, це досить велика швидкість.

Саме тому у коментарях користувачі казали, що це не просто страшний сон людини з клаустрофобією, а це загроза життю. Чимало людей наголосили, що це порушення норм безпеки. До слова, ситуація сталась на станції у Ворохті. Однак люди писали, що такі платформи є і в інших містах України.

