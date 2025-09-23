"Это просто ужас". Узкая платформа на вокзале УЗ взбудоражила украинцев (видео)

Инцидент произошел на западе Украины

"Укрзализныця" довольно часто попадает в смешные и неоднозначные курьезы. Так, в сети завирусилось видео с платформы в Ворохте, которую уже окрестили страшным сном клаустрофоба.

Соответствующее видео было опубликовано в Instagram. Когда именно произошел инцидент, неизвестно, но видео опубликовали в сентябре 2025 года.

На кадрах видно, как толпа людей стоит на платформе и ждет своего поезда. Но размер платформы достаточно невелик, поэтому когда приехал один поезд, а затем проезжал рядом другой образовалась довольно страшная ситуация. Так как люди были буквально зажаты между двумя огромными поездами. Длилась такая ситуация пару секунд, но напугала немало людей.

Заметим, что поезда во время движения на станцию сбрасывают скорость, но не сильно. Она может колебаться от 50 до 20 км/ч, однако для людей зажатых на платформе, это достаточно большая скорость.

Именно поэтому в комментариях пользователи говорили, что это не просто страшный сон человека с клаустрофобией, это угроза жизни. Многие подчеркнули, что это нарушение норм безопасности. К слову, ситуация произошла на станции в Ворохте. Однако люди писали, что такие платформы есть и в других городах Украины.

