Будут ли зимой отключения электроэнергии: нардеп объяснил, где это возможно

Украина подготовилась к новому отопительному сезону довольно неплохо

Факты:

Украина хорошо подготовилась к зиме и имеет профицит генерации, возобновлен экспорт в ЕС

С другой стороны, спрогнозировать ситуацию тяжело, так как идет война

Ситуация может оказаться тяжелой в отдельных городах и регионах — зависит от интенсивности ударов российских оккупантов

Украина хорошо подготовилась к зиме и имеет определенный профицит с генерацией электроэнергии. Но война есть война, поэтому спрогнозировать точно, будут ли отключения электроэнергии, пока невозможно; можно сказать, что может быть тяжело в отдельных городах или регионах.

Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу". Он отметил, что Украине удалось даже возобновить экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. В некоторые часы наоборот ведется импорт, однако это связано больше с рыночными причинами, чем с техническими.

"Потому, что на рынке есть разные игроки. Одним игрокам выгодно покупать в Европейском Союзе на рынке электрической энергии в какие-то часы электроэнергию и продавать ее в Украине. И соответственно есть производители, трейдеры украинские, которые имеют финансовую выгоду от того, чтобы экспортировать электрическую энергию в Европейский Союз", — сказал он.

По словам нардепа, сейчас, к середине сентября, ситуация с генерацией в Украине неплохая. Оператор систем передачи готовится к отопительному сезону и продолжает строительство защитных сооружений на объектах. Поэтому прогнозировать, будут ли отключения зимой сложно, поскольку ситуация может быть разной. Максимум — россияне смогут на небольшой промежуток времени выбивать из сети отдельные регионы, или города, устраивая массированные ракетно-дроновые атаки.

"Ситуация может быть тяжелой. Ситуация может быть где-то очень тяжелой. В отдельных каких-то городах. Но она может быть временно тяжелой, там на несколько дней, я не знаю, возможно, там на два-три дня, возможно на несколько часов какие-то могут быть отключения в случае массированной атаки по конкретному региону", — пояснил Нагорняк.

Напомним, что в это же время генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий предупреждает — Россия готовится к новым масштабным атакам на украинскую энергетику в преддверии отопительного сезона и зимой. Корецкий подчеркивает, что называть будущие удары можно "терроризмом в чистом виде". Оккупанты, скорее всего, попытаются устроить массированные атаки на энергетику непосредственно перед началом отопительного сезона.