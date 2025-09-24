"Бабине літо" завершилось? Києву прогнозують різке похолодання

У Києві цього тижня очікується різке похолодання, хмарність та місцями дрібні дощі

Погода у Києві на початку тижня була літньою — теплою та майже безхмарною. Однак вже у середу місто огорне різке похолодання та ймовірні дрібні дощі.

Найближчими днями температура у столиці вночі може опуститись аж до +3…6 градусів. Таким прогнозом поділились у Sinoptik та Meteofor.

Протягом 24-28 вересня у Києві очікується переважно хмарна погода, хоча місцями переважатиме сонце. Водночас дощів в Sinoptik не прогнозують.

Температура вдень цими днями коливатиметься в коридорі +14…16 градусів, а вночі — +6…11 градусів. Сила вітрів тим часом не перевищить легких 3 м/с.

Коли буде найбільш хмарно

У Meteofor дали майже схожий прогноз — здебільшого буде хмарно. Крім того, у другій половині середи та неділі передбачаються дрібні опади.

Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +13…15 градусів, а в нічний — впадуть до +3…11 градусів. Сила вітрів місцями сягатиме свіжих 8-9 м/с.

Чи дощитиме цими днями

