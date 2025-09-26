Зима близко. Украину накрыли первые заморозки, в сети делятся фото и видео
Украинские области почувствовали на себе "прелести" осеннего сезона 2025
Сегодняшняя ночь поразила вчерашние температурные показатели — во многих областях Украины воздух остыл ниже +5°С, а на девяти метеостанциях в 6 утра зарегистрировали настоящий заморозок.
Факты:
- В Украине зафиксировали первые заморозки – температура местами опустилась до -3°С
- Заморозки наблюдались на 9 метеостанциях и попали в рейтинг самых холодных сентябрьских ночей века
- В нескольких регионах, в частности на Волыни, уже сообщают о потере урожая ягод из-за холода
Как сообщает синоптический Телеграм-канал ua_meteo, в эту пятницу в 6:00 заморозки зафиксировали на 9 метеостанциях — это соответствует 17-й позиции в рейтинге "Самых холодных сентябрьских ночей века".
На 93 станциях температура опустилась ниже +5 °C, что соответствует 20-му месту. В то же время следует учитывать, что на этот раз брали данные именно на 6 утра, а не минимум суток.
Осенняя свежесть присутствует, но до исторических рекордов далеко
Украину накрыли первые заморозки
Еще вчера Киев встречал осень относительным теплом, а сегодня утром в столице уже ощутимо дыхание зимы. Легкий иней лег на траву и автомобили, холод сковал воздух, напоминая, что теплая погода уже позади.
Но не только Киев проснулся с морозцем. На Волыни заморозки ударили гораздо сильнее — сообщают о потере урожая малины и голубики.
На высокогорье, в частности на горе Поп Иван, температура ночью опустилась до -3 °С, а в Прикарпатье местные жители также встретили первое холодное утро. Львовщина не стала исключением: в Винниках возле Львова землю прихватил первый мороз.
Утренние заморозки покрыли поля за Десной. Там земля и трава засияли белой хрупкой пленкой.
Зима постепенно приближается. Эти первые заморозки еще не рекордны, но они становятся четким сигналом: теплые дни заканчиваются, впереди сезон холодов. Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине начнется отопительный сезон.