Київ готується мокнути. Синоптики прогнозують ще більше похолодання

Протягом 26-28 вересня у Києві стане холодніше, місцями йтимуть дощі

Тепло та ясна погода потроху тікають з Києва. Наприкінці тижня, 26-28 вересня, у місті переважатиме хмарність та йтимуть дощі.

За даними Meteofor та Погода.Мета, упродовж 26-27 вересня ще можна трошки погрітись, але вже 28 вересня передбачаються добові опади. Найсильнішими вони будуть, ймовірно, у другій половині неділі.

У п'ятницю та суботу, 26 та 27 вересня, у місті пануватиме переважно сонячна погода, як прогнозують у Meteofor. Однак вже у неділю, 28 вересня, небо над містом затягне хмарами та йтимуть дощі, які почнуться вночі й мають завершитись ввечері.

Денна температура цими днями тільки опускатиметься — зі +16 до +11 градусів. Вночі ж вона коливатиметься в межах +5…8 градусів. Водночас сила вітрів не перевищить помірних 6 м/с.

Коли у місті дощитиме

Майже схожий прогноз погоди дали і у Погода.Мета. П'ятниця ще потішить киян ясним небом, але у суботу сонце ховатиметься за хмари. У неділю ж очікуються дощі — з самої ночі й до вечора.

Повітря вдень має прогрітись до +11…15 градусів, а вночі — охолонути до +10…6 градусів. Тим часом сила вітрів не розгуляється понад слабкі 4 м/с.

Якою буде температура у місті

