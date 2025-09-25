Не пройти, не проїхати. На кордоні України колапс через хасидів, які повертаються додому (відео)

Найбільш перевантажений пункт Шегині

На кордоні України з Польщею та Молдовою утворились величезні черги. Основна причина — паломники-хасиди, які приїздили в Умань святкувати юдейський Новий рік, повертають додому.

Факти:

На кордоні з Польщею та Молдовою утворилися великі черги.

Найбільше навантаження спостерігається у Шегинях.

Є повідомлення про сутички.

На кордоні з Польщею і Молдовою колапс. Що кажуть у ДПСУ

Як зазначають прикордонники, наразі утворились затори у Львівській області на кордоні і контрольно-пропускних пунктах (КПП) через паломників. Вони виїжджають з України після святкування юдейського Нового року Рош га-Шана 2025. На пункті Шегині-Медика спостерігається найбільше навантаження.

Поточне завантаження пунктів пропуску (кількість авто в черзі станом на 14:00):

Угринів – 20

Рава-Руська – 20

Грушів – 40

Краківець – 80

Шегині – 120

Смільниця – 0

Нижанковичі – 30.

Як виглядають КПП з Польщею і Молдовою зараз

У мережі вже публікують чимало відео, де видно, що на кордоні з Польщею та Молдовою справжній колапс. Через повернення хасидів утворились величезні затори з авто, автобусів та людей. Вже є повідомлення навіть про перші сутички та бійки.

Окрім того, ситуація на кордоні на Одещині залишається складною. Величезну чергу видно в Орлівці. На всіх КПП затори та купа авто. Траси також перевантажені.

Наразі прикордонники закликають українців не панікувати, а за можливості обрати менш перевантажені КПП. У матеріалі є щонайменше три сервіси, які допоможуть у цьому питанні.

Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки збільшився потік українських чоловіків до Польщі.