Не пройти, не проїхати. На кордоні України колапс через хасидів, які повертаються додому (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Найбільш перевантажений пункт Шегині
На кордоні України з Польщею та Молдовою утворились величезні черги. Основна причина — паломники-хасиди, які приїздили в Умань святкувати юдейський Новий рік, повертають додому.
Факти:
- На кордоні з Польщею та Молдовою утворилися великі черги.
- Найбільше навантаження спостерігається у Шегинях.
- Є повідомлення про сутички.
На кордоні з Польщею і Молдовою колапс. Що кажуть у ДПСУ
Як зазначають прикордонники, наразі утворились затори у Львівській області на кордоні і контрольно-пропускних пунктах (КПП) через паломників. Вони виїжджають з України після святкування юдейського Нового року Рош га-Шана 2025. На пункті Шегині-Медика спостерігається найбільше навантаження.
Поточне завантаження пунктів пропуску (кількість авто в черзі станом на 14:00):
- Угринів – 20
- Рава-Руська – 20
- Грушів – 40
- Краківець – 80
- Шегині – 120
- Смільниця – 0
- Нижанковичі – 30.
Як виглядають КПП з Польщею і Молдовою зараз
У мережі вже публікують чимало відео, де видно, що на кордоні з Польщею та Молдовою справжній колапс. Через повернення хасидів утворились величезні затори з авто, автобусів та людей. Вже є повідомлення навіть про перші сутички та бійки.
Окрім того, ситуація на кордоні на Одещині залишається складною. Величезну чергу видно в Орлівці. На всіх КПП затори та купа авто. Траси також перевантажені.
Наразі прикордонники закликають українців не панікувати, а за можливості обрати менш перевантажені КПП. У матеріалі є щонайменше три сервіси, які допоможуть у цьому питанні.
Раніше "Телеграф" розповідав, наскільки збільшився потік українських чоловіків до Польщі.