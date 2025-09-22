Рус

Не стримали справжніх емоцій: як рідні підлітка, якого вбили на фунікулері, відреагували на вирок суду (відео)

Тетяна Крутякова
Реакція рідних на вирок Артему Косову Новина оновлена 22 вересня 2025, 17:24
Реакція рідних на вирок Артему Косову. Фото Колаж "Телеграфу"

Підозрюваний розкаявся, але це не пом'якшило вироку

Під час зачитування судом вироку звинувачуваному Артему Косову у вбивстві у фунікулері підлітка Максима Матерухіна рідні не стримували емоцій. Вони почули довгоочікувані слова "довічне ув'язнення" та розплакались від щастя.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу", який був присутній на суді. Засідання відбувалось у Шевченківському районному суді Києва, на ньому був присутній генпрокурор Руслан Кравченко.

"Вбивцю підлітка на фунікулері у Києві Артема Косова на довічно відправляють за грати. Тільки подивіться, як радіють рідні загиблого. Мало хто вірив в справедливе рішення суду. Але воно є", — наголосив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Суд над Артемом Косовим
Чоловік не стримував емоції під час оголошення вироку
Суд над Артемом Косовим
Рідні під час оголошення вироку

На опублікованих фото та відео видно, що рідні були по-доброму здивовані і не могли стримати усмішку та сліз. Чимало людей прийшло на засідання з фотографіями вбитого юнака, а дехто навіть вдягнув футболку з його зображенням.

Така реакція рідних обумовлена тим, що вони неодноразово на суді наголошували, що вимагають справедливості. А в коментарях ЗМІ досить часто казали, що не вірять у справедливий вирок. Однак Артем Косов отримав довічне ув'язнення.

Суд над Артемом Косовим
Рідні вбитого підлітка
Суд над Артемом Косовим
Чоловік вдягнув футболку з фото вбитого підлітка
Суд над Артемом Косовим
Люди з фотографіями вбитого юнака на фунікулері

17 серпня на засіданні суд він визнав свою провину, але наголосив, що не мав наміру вбивати юнака, нібито це сталось з необережності. Саме таку статтю і просив адвокат підозрюваного.

Як наголосив Кравченко, покарання колишнього працівника УДО Косова довічне ув'язнення — рішення максимально наближене до справедливості.

"Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення. Завтра Максим міг святкувати свій день народження. Але цього ніколи не станеться. Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя. Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство", — додав генпрокурор.

Вбивство підлітка на фунікулері

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком розпочався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча. Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зовнішній вигляд обвинуваченого у вбивстві на фунікулері викликав питання.

