Не стримали справжніх емоцій: як рідні підлітка, якого вбили на фунікулері, відреагували на вирок суду (відео)

Підозрюваний розкаявся, але це не пом'якшило вироку

Під час зачитування судом вироку звинувачуваному Артему Косову у вбивстві у фунікулері підлітка Максима Матерухіна рідні не стримували емоцій. Вони почули довгоочікувані слова "довічне ув'язнення" та розплакались від щастя.

Про це повідомив кореспондент "Телеграфу", який був присутній на суді. Засідання відбувалось у Шевченківському районному суді Києва, на ньому був присутній генпрокурор Руслан Кравченко.

"Вбивцю підлітка на фунікулері у Києві Артема Косова на довічно відправляють за грати. Тільки подивіться, як радіють рідні загиблого. Мало хто вірив в справедливе рішення суду. Але воно є", — наголосив кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Чоловік не стримував емоції під час оголошення вироку

Рідні під час оголошення вироку

На опублікованих фото та відео видно, що рідні були по-доброму здивовані і не могли стримати усмішку та сліз. Чимало людей прийшло на засідання з фотографіями вбитого юнака, а дехто навіть вдягнув футболку з його зображенням.

Така реакція рідних обумовлена тим, що вони неодноразово на суді наголошували, що вимагають справедливості. А в коментарях ЗМІ досить часто казали, що не вірять у справедливий вирок. Однак Артем Косов отримав довічне ув'язнення.

Рідні вбитого підлітка

Чоловік вдягнув футболку з фото вбитого підлітка

Люди з фотографіями вбитого юнака на фунікулері

17 серпня на засіданні суд він визнав свою провину, але наголосив, що не мав наміру вбивати юнака, нібито це сталось з необережності. Саме таку статтю і просив адвокат підозрюваного.

Як наголосив Кравченко, покарання колишнього працівника УДО Косова довічне ув'язнення — рішення максимально наближене до справедливості.

"Максимально наближене, бо життя дитини не можна співставити з будь-яким терміном ув’язнення. Завтра Максим міг святкувати свій день народження. Але цього ніколи не станеться. Косов жорстоко і зухвало забрав у нього життя. Сьогодні саме той день, на який чекали батьки і рідні Максима, його друзі, і все суспільство", — додав генпрокурор.

Вбивство підлітка на фунікулері

У квітні 2024 року на Михайлівській площі під час підйому у вагоні київського фунікулера між 30-річним чоловіком та 16-річним підлітком розпочався конфлікт. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився агресивно. Він почав чіплятися до підлітків із питаннями про те, чи готові вони захищати Батьківщину.

Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції чоловік накинувся на підлітка і штовхнув його на сходах. При цьому зловмисник сам втратив рівновагу та впав на хлопця, внаслідок чого останній під час падіння розбив головою скло вікна та отримав глибокі порізи шиї. У хлопця виявилася пошкоджена сонна артерія і почалася сильна кровотеча. Після травми Максим стік кров’ю і помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зовнішній вигляд обвинуваченого у вбивстві на фунікулері викликав питання.