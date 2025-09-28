Не хищники: орнитолог рассказал, от чего больше погибают перелетные птицы

Даже в Африке может быть опасность

Птицы, преодолевающие тысячи километров во время миграции, часто погибают из-за неблагоприятных погодных условий. Это происходит как на пути перелета, так и уже в местах зимовки.

Что нужно знать:

Птицы массово погибают из-за неблагоприятных погодных условий.

Опасные перелеты над большими водными пространствами

После успешной миграции птиц ждут новые угрозы в Африке

Орнитолог Василий Костюшин рассказал, что главными причинами массовой гибели могут стать сильные ветры, дожди, а также опасные аномалии погоды в Африке, например, засухи.

Сильные ветры и ливни представляют смертельную угрозу во время перелета, особенно над большими водными пространствами.

"Птицы, летящие через Черное или Средиземное море, могут погибнуть, если на их пути сильные ветры и дожди", — пояснил Костюшин. Василий Косюшин

Он привел пример из собственного опыта: во время конференции в заповеднике "Аскания-Нова" из-за похолодания и сильного ветра на Сиваше ласточкам за дамбой пришлось прятаться прямо на земле, ведь не было сил летать.

Перелетные птицы

Если в такую погоду летаешь — корма не сыщешь, а энергию тратишь. У них просто не было сил летать дальше, Орнитолог Василий Костюшин

Эксперт подчеркивает, что опасность для птиц подстерегает даже после успешного перелета.

Ты летел, все отлично, погода хорошая и прилетел в Африку. А там вдруг — и какая-то аномалия, засуха или встречный сухой, отметил Василий Костюшин.

По его словам, за последние 20 лет в Украину четыре-пять раз вторгались суховики из Африки. Помимо погодных условий во время перелета, птицам угрожают аномалии на местах зимовки – засухи или чрезмерные осадки в течение сезона.

Среди других угроз эксперт называет постепенную трансформацию и уничтожение биотопов, полезных для зимовки птиц, охоты хищников и местного населения.

