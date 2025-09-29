Не для всіх? Кому та коли буде доступний Starlink від "Київстар"

Введення технології Starlink не має підвищити тариф

"Київстар" анонсував запуск Starlink Direct to Cell. Завдяки цьому смартфон користувача буде автоматично підключатись до супутників Starlink. Він буде працювати як вишка мобільного зв'язку в космосі.

Що треба знати:

"Київстар" запускає роботу Starlink Direct to Cell

Starlink Direct to Cell буде тестуватись не на всій території України

Протестувати зможуть власники Android, на iOS запустять пізніше

Як повідомили у "Київстарі", спочатку буде тестовий запуск, і якщо все пройде за планом, згодом усі абоненти перейдуть на Starlink. Долучитись до тестування можна, подавши заявку на участь на сайті.

Відомо, що на жовтень-листопад заплановано проведення бета-тестування технології. Вже до кінця 2025 року очікується повноцінний запуск. Згодом абоненти зможуть користуватися мобільним інтернетом, дзвінками через VoLTE, а спочатку через Starlink проходитимуть повідомлення та дзвінки.

"Смартфон сам знаходить супутниковий сигнал, коли немає наземного покриття. На екрані з'явиться нова назва мережі – Kyivstar SpaceX – і все готово", – пояснили принцип дії технології в "Київстарі".

У компанії наголосили, що спочатку технологія буде доступна тільки смартфонам з Android. Для iOS її запустять пізніше. Окрім того, наразі введення технології Starlink не має підвищити тариф. Оператор не планує таких змін.

Скільки коштує перехід на Starlink у Київстар

"На період тестового режиму Direct to Cell буде надано без додаткової плати", – розповів оператор.

Як взяти участь у тестуванні Starlink Direct to Cell

Щоб стати учасником, абоненту "Київстар" треба мати 4G-SIM від оператора та 4G-смартфон на Android. Подати заявку можна за посиланням. Після чого слідувати наданій інструкції.

Що треба, аби перейти на Starlink у Київстар

Зауважимо, що протестувати Starlink Direct to Cell можливо не на всій території України. Зокрема у Дніпропетровській та Чернігівській областях це буде недоступно, як і на тимчасово окупованих і територіях бойових дій.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим загрожують фронту масштабні збої в роботі Starlink.