Не для всех? Кому и когда будет доступен Starlink от "Киевстар"

Татьяна Крутякова
"Киевстар" анонсировал запуск Starlink
"Киевстар" анонсировал запуск Starlink. Фото Коллаж, "Телеграф"

Введение технологии Starlink не должно повысить тариф

"Киевстар" анонсировал запуск Starlink Direct to Cell. Благодаря этому пользовательский смартфон будет автоматически подключаться к спутникам Starlink. Он будет работать как вышка мобильной связи в космосе.

Что нужно знать:

  • "Киевстар" запускает работу Starlink Direct to Cell
  • Starlink Direct to Cell будет тестироваться не на всей территории Украины
  • Протестировать смогут владельцы Android, на iOS запустят позже

"Киевстар" запускает работу Starlink Direct to Cell

Как сообщили в "Киевстаре", сначала будет тестовый запуск, и если все пройдет по плану, впоследствии все абоненты перейдут на Starlink. Присоединиться к тестированию можно, подав заявку на участие на сайте.

Известно, что на октябрь-ноябрь запланировано проведение бета-тестирования технологии. Уже к концу 2025 г. ожидается полноценный запуск. Впоследствии абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом, звонками по VoLTE, а сначала через Starlink будут проходить сообщения и звонки.

"Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия. На экране появится новое название сети – Kyivstar SpaceX – и все готово", – объяснили принцип действия технологии в "Киевстаре".

В компании подчеркнули, что первоначально технология будет доступна только смартфонам с Android. Для iOS ее запустят позже. Кроме того, введение технологии Starlink не должно повысить тариф. Оператор не планирует такие изменения.

Сколько стоит переход на Starlink в Киевстар
Сколько стоит переход на Starlink в Киевстар

"На период тестового режима Direct to Cell будет предоставлен без дополнительной платы", – рассказал оператор.

Как принять участие в тестировании Starlink Direct to Cell

Чтобы стать участником, абоненту "Киевстар" нужно иметь 4G-SIM от оператора и 4G-смартфон на Android. Подать заявку можно по ссылке. После чего следовать предоставленной инструкции.

Что нужно, чтобы перейти на Starlink в Киевстар
Что нужно, чтобы перейти на Starlink в Киевстар

Заметим, что протестировать Starlink Direct to Cell можно не на всей территории Украины. В частности, в Днепропетровской и Черниговской областях это будет недоступно, как и на временно оккупированных и территориях боевых действий.

