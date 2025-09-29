Не для всех? Кому и когда будет доступен Starlink от "Киевстар"

Введение технологии Starlink не должно повысить тариф

"Киевстар" анонсировал запуск Starlink Direct to Cell. Благодаря этому пользовательский смартфон будет автоматически подключаться к спутникам Starlink. Он будет работать как вышка мобильной связи в космосе.

Что нужно знать:

"Киевстар" запускает работу Starlink Direct to Cell

Starlink Direct to Cell будет тестироваться не на всей территории Украины

Протестировать смогут владельцы Android, на iOS запустят позже

Как сообщили в "Киевстаре", сначала будет тестовый запуск, и если все пройдет по плану, впоследствии все абоненты перейдут на Starlink. Присоединиться к тестированию можно, подав заявку на участие на сайте.

Известно, что на октябрь-ноябрь запланировано проведение бета-тестирования технологии. Уже к концу 2025 г. ожидается полноценный запуск. Впоследствии абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом, звонками по VoLTE, а сначала через Starlink будут проходить сообщения и звонки.

"Смартфон сам находит спутниковый сигнал, когда нет наземного покрытия. На экране появится новое название сети – Kyivstar SpaceX – и все готово", – объяснили принцип действия технологии в "Киевстаре".

В компании подчеркнули, что первоначально технология будет доступна только смартфонам с Android. Для iOS ее запустят позже. Кроме того, введение технологии Starlink не должно повысить тариф. Оператор не планирует такие изменения.

Сколько стоит переход на Starlink в Киевстар

"На период тестового режима Direct to Cell будет предоставлен без дополнительной платы", – рассказал оператор.

Как принять участие в тестировании Starlink Direct to Cell

Чтобы стать участником, абоненту "Киевстар" нужно иметь 4G-SIM от оператора и 4G-смартфон на Android. Подать заявку можно по ссылке. После чего следовать предоставленной инструкции.

Что нужно, чтобы перейти на Starlink в Киевстар

Заметим, что протестировать Starlink Direct to Cell можно не на всей территории Украины. В частности, в Днепропетровской и Черниговской областях это будет недоступно, как и на временно оккупированных и территориях боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем угрожают фронту масштабные сбои в работе Starlink.