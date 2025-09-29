"Вибір серця": офіцерка ЗСУ відмовилась від "теплого місця" у штабі та повернулась на передову (фото)

Катерина Мирончук вважає, що тепер – на своєму місці

Офіцерка ЗСУ Катерина Мирончук, яка служила в 30-й механізованій бригаді, працювала в органі військового управління та пройшла курси професійної військової освіти у 2025 році, відмовилася від кар’єрних перспектив у Києві й повернулася на передову. Вона очолила підрозділ комунікації 152-ї окремої єгерської бригади.

Свій шлях у війську Мирончук розпочала разом із 30-ю механізованою бригадою. Там вона не лише виконувала завдання, а й фіксувала бойові дії на Бахмутському та Харківському напрямках.

Пізніше перейшла до органу військового управління. Цей етап дав їй ширше бачення армії: уміння мислити системно, планувати наперед і розуміти, що успіх залежить не тільки від зброї, а й від правильно організованих процесів.

У 2025 році Мирончук закінчила курси професійної військової освіти оперативного рівня, що стало новим щаблем у її кар’єрі. Але, попри перспективи службового росту у столиці, вона вирішила повернутися до війська там, де починався її шлях.

Катерина Мирончук в бойовому екіпіруванні

Мирончук свідомо прийняла пропозицію очолити комунікаційний підрозділ 152-ї окремої єгерської бригади — однієї з чотирьох у складі Збройних Сил України.

Катерина Мирончук навіть на війні залишається жінкою

Своє рішення вона пояснює просто: бригада — це не техніка чи місце дислокації, а люди. І коли 152-га почала формуватися з тих, хто цінує братерство, дбає про побратимів і працює для спільної перемоги, вона відчула, що її місце саме серед них.

"Я повернулася з органу управління за власним бажанням. Прийшла туди, звідки починався мій шлях. І не шкодую. Тому що тут я на своєму місці, роблю те, що знаю й умію. І разом із тими, хто дивиться на світ так само як і я", — каже вона.

Раніше боєць із Колумбії на псевдо Гадес розповів про свою мотивацію долучитися до боротьби за свободу України. Його перший бойовий досвід був отриманий у Колумбії, згодом – у Французькому іноземному легіоні, а після цього боєць працював у приватних військових компаніях на Близькому Сході та Африці.