"Выбор сердца": офицер ВСУ отказалась от "теплого места" в штабе и вернулась на передовую (фото)
Екатерина Мирончук считает, что теперь – на своем месте
Офицер ВСУ Екатерина Мирончук, которая служила в 30-й механизированной бригаде, работала в органе военного управления и прошла курсы профессионального военного образования в 2025 году, отказалась от карьерных перспектив в Киеве и вернулась на передовую. Она возглавила подразделение коммуникации 152-й отдельной егерской бригады.
Свой путь в войске Мирончук начала вместе с 30-й механизированной бригадой, об этом военная рассказала фотокору "Телеграфа" Яну Доброносову. Там она не только выполняла задачи, но и фиксировала боевые действия на Бахмутском и Харьковском направлениях.
Позже перешла в орган военного управления. Этот этап дал ей более широкое видение армии: умение мыслить системно, планировать заранее и понимать, что успех зависит не только от оружия, но и от правильно организованных процессов.
В 2025 году Мирончук окончила курсы профессионального военного образования оперативного уровня, что стало новой ступенью в ее карьере. Но несмотря на перспективы служебного роста в столице, она решила вернуться в армию там, где начинался ее путь.
Мирончук сознательно приняла предложение возглавить коммуникационное подразделение 152-й отдельной егерской бригады – одной из четырех в составе Вооруженных Сил Украины.
Свое решение она объясняет просто: бригада – это не техника или место дислокации, а люди. И когда 152 начала формироваться из тех, кто ценит братство, заботится о побратимах и работает для общей победы, она почувствовала, что ее место именно среди них.
"Я вернулась из органа управления по собственному желанию. Пришла туда, откуда начинался мой путь. И не жалею. Потому что здесь я на своем месте, делаю то, что знаю и умею. И вместе с теми, кто смотрит на мир так же, как и я", — говорит она.
