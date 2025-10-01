Київ "перемістився" на 500 кілометрів на південь. Гідролог пояснив, як це стало можливо

В останні роки стала дуже помітною тенденція до висихання річок

В Україні вже понад 140 років ведуть офіційні кліматичні спостереження, і ці систематичні дані показали цікаву тенденцію — починаючи з 80-х років XIX століття середня температура повітря в Україні зросла приблизно на 3 °C. І це серйозно вплинуло на гідрологічну ситуацію в країні.

Про це "Телеграфу" розповів відомий гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Він пояснив, що насправді відбувається з водними ресурсами України.

За його словами, зростання температури було нерівномірним. І якщо раніше зміни майже не відчувалися, то тепер чітко видно: кожне нове десятиліття тепліше за попереднє.

"Насправді 3 °C — це дуже багато. Для порівняння: різниця середньої температури між Києвом і Одесою становить лише близько 2,5 °C", — пояснює він.

Іншими словами, за 140 років Київ за кліматичними умовами "перемістився" приблизно на 500 км південніше. Це також стосується Херсона, Дніпра, Полтави, Кривого Рогу та інших міст.

Гідролог нагадує, що 2024 рік став найтеплішим в історії України, перевершивши навіть попередній рекорд 2020-го. Водночас кількість опадів в Україні протягом багаторічного періоду практично не змінилася.

"Зміни у кліматі добре видно й на побутовому рівні. Ті, хто живе в селах або має там родичів, знають: вода в багатьох криницях зникла, а річки, які раніше текли, пересохли. Ця тенденція особливо помітна в останні роки", — зазначає він.

Показовим прикладом є Куяльницький лиман, який вважається найнижчою точкою України. Його рівень поступово знижується: колись він був на відмітці — 5 м від рівня моря, тепер опустився приблизно до –6,5 м. Якби лиман періодично не підживлювали водою з Чорного моря, він уже давно висох би.

