Киев "переместился" на 500 километров на юг. Гидролог объяснил, как это стало возможно

В последние годы стала очень заметной тенденция к высыханию рек

В Украине уже более 140 лет ведут официальные климатические наблюдения, и эти систематические данные показали интересную тенденцию — начиная с 80-х годов XIX века, средняя температура воздуха в Украине выросла примерно на 3 °C. И это оказало серьезное влияние на гидрологическую ситуацию в стране.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский. Он объяснил, что в действительности происходит с водными ресурсами Украины.

По его словам, рост температуры был неравномерным. И если раньше изменения почти не ощущались, то теперь четко видно: каждое новое десятилетие теплее предыдущего.

"На самом деле 3 °C — это очень много. Для сравнения: разница средней температуры между Киевом и Одессой составляет всего около 2,5 °C", — объясняет он.

Иными словами, за 140 лет Киев по климатическим условиям "переместился" примерно на 500 км южнее. Это же касается Херсона, Днепра, Полтавы, Кривого Рога и других городов.

Гидролог напоминает, что 2024 год стал самым теплым в истории Украины, превзойдя даже предыдущий рекорд в 2020-м В то же время, количество осадков в Украине в течение многолетнего периода практически не изменилось.

"Изменения в климате хорошо видны и на бытовом уровне. Те, кто живет в селах или имеет там родственников, знают: вода во многих колодцах исчезла, а реки, которые ранее текли, пересохли. Эта тенденция особенно заметна в последние годы", — отмечает он.

Показательным примером является Куяльницкий лиман, считающийся самой низкой точкой Украины. Его уровень постепенно снижается: когда-то он был на отметке — 5 м от уровня моря, теперь опустился примерно до -6,5 м. Если бы лиман периодически не подпитывали водой из Черного моря, он уже давно высох бы.

