Зима близко. В ВСУ рассказали, поможет ли погода России пойти в наступление
Погода в Украине ухудшается, но ВСУ даже в таких условиях готовы дать отпор врагу, считает известный военный
Погодные условия могут повлиять на выполнение боевых задач, но с аналогичными проблемами столкнется и враг. При этом украинские защитники крепко держат свои позиции.
Что нужно знать:
- Погодные условия все равно усложнят выполнение боевых задач как для Украины, так и для РФ.
- Защитники крепко держат свои позиции и готовы к любому сценарию развития событий
- Последняя попытка окупантов провести штурм с тяжелой техникой завершилась для них провалом
Об этом в интервью " Телеграфу " рассказал командир легендарной 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины подполковник Дмитрий Капитула. Комментируя вопрос об осеннем сезоне дождей, который может ограничить использование беспилотников из-за туманной погоды и увеличить количество пеших штурмов врага, командир отметил, что бригада готова к любому сценарию развития событий.
Прогноз на осень и погодный паритет
Следует учитывать, что погодные условия могут усложнить выполнение боевых задач, но с теми же проблемами столкнется и враг. Поэтому в этом аспекте речь идет об определенном паритете.
По его словам, несмотря на все вызовы, 46 ОАэмбр крепко держит свои позиции и готова эффективно ответить на любые действия противника.
Риск наступления тяжелой техникой и готовность бригады
Относительно риска наступления россиян с наступлением холодов, когда земля замерзнет и сможет выдерживать тяжелую технику, командир напомнил о последних попытках окупантов.
Одна из последних попыток окупантов проводить штурмовые действия с применением тяжелой техники завершилась для них провалом. Наши собратья устроили им адскую встречу,
При этом военный заверил, что повода для паники нет и все подразделения бригады готовы к дальнейшему противостоянию с врагом.
