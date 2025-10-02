Удар по залізниці та масштабна пожежа. Росія атакувала вночі Україну "шахедами" (відео)
Вже відомо про одного постраждалого
Росія в ніч на 2 жовтня завдала удару по Україні "шахедами". Вибухи лунали на Київщині, Сумщині та Одещині. У Бучанському районі є інформація про пошкодження залізниці, а в Одесі зайнялась масштабна пожежа.
Що треба знати:
- Росія обстріляла Україну "шахедами" в ніч на 2 жовтня
- У Бучанському районі відомо про одного постраждалого
- В Одесі після атаки почалась масштабна пожежа
Вибухи в Київській області
В ніч на 2 жовтня на Київщині пролунала серія вибухів. Під ворожий вогонь потрапив Бучанський район. Там, за даними начальника Київської ОВА Миколи Калашника, вже відомо про одного постраждалого.
"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину", — йдеться у повідомленні.
Глава ОВА розповів, що у чоловіка 50 років уламкове поранення нижньої кінцівки. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Окрім того, монітори пишуть, що внаслідок атаки було пошкоджено залізницю.
Вибухи в Одеській області
Одещину також обстріляла Росія 2 жовтня. Вибухи лунали в Одесі. Внаслідок атаки дронами у місті зайнялась масштабна пожежа, яку вже показали у мережі. Також пишуть про удар по енергетиці, адже після вибухів у деяких районах зникло світло. Однак офіційно цю інформацію ще не підтверджували.
Вибухи в Сумській області
На Сумщині росіяни атакували кілька міст, однак найбільше дісталось Конотопу. Це місто росіяни почали атакувати ще з 1 жовтня, а вночі там пролунало кілька вибухів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 28 вересня Росія завдала масовано удару по Україні. Вибухи лунали в кількох областях.