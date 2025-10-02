Рус

Удар по залізниці та масштабна пожежа. Росія атакувала вночі Україну "шахедами" (відео)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Атака по Україні Новина оновлена 02 жовтня 2025, 06:45
Атака по Україні. Фото Колаж "Телеграфу"

Вже відомо про одного постраждалого

Росія в ніч на 2 жовтня завдала удару по Україні "шахедами". Вибухи лунали на Київщині, Сумщині та Одещині. У Бучанському районі є інформація про пошкодження залізниці, а в Одесі зайнялась масштабна пожежа.

Що треба знати:

  • Росія обстріляла Україну "шахедами" в ніч на 2 жовтня
  • У Бучанському районі відомо про одного постраждалого
  • В Одесі після атаки почалась масштабна пожежа

Вибухи в Київській області

В ніч на 2 жовтня на Київщині пролунала серія вибухів. Під ворожий вогонь потрапив Бучанський район. Там, за даними начальника Київської ОВА Миколи Калашника, вже відомо про одного постраждалого.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки у Бучанському районі травмовано людину", — йдеться у повідомленні.

Глава ОВА розповів, що у чоловіка 50 років уламкове поранення нижньої кінцівки. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Окрім того, монітори пишуть, що внаслідок атаки було пошкоджено залізницю.

Вибухи в Одеській області

Одещину також обстріляла Росія 2 жовтня. Вибухи лунали в Одесі. Внаслідок атаки дронами у місті зайнялась масштабна пожежа, яку вже показали у мережі. Також пишуть про удар по енергетиці, адже після вибухів у деяких районах зникло світло. Однак офіційно цю інформацію ще не підтверджували.

Вибухи в Сумській області

На Сумщині росіяни атакували кілька міст, однак найбільше дісталось Конотопу. Це місто росіяни почали атакувати ще з 1 жовтня, а вночі там пролунало кілька вибухів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 28 вересня Росія завдала масовано удару по Україні. Вибухи лунали в кількох областях.

Теги:
#Київська область #Вибухи #Атака #Війна з РФ