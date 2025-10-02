Удар по железной дороге и масштабный пожар. Россия атаковала ночью Украину "шахедами" (видео)

Уже известно об одном пострадавшем

Россия в ночь на 2 октября нанесла удар по Украине "шахедами". Взрывы раздавались в Киевской, Сумской и Одесской областях. В Бучанском районе есть информация про повреждение железной дороги, а в Одессе начался масштабный пожар.

Что нужно знать:

Россия обстреляла Украину "шахедами" в ночь на 2 октября

В Бучанском районе известно об одном пострадавшем

В Одессе после атаки начался масштабный пожар

Взрывы в Киевской области

В ночь на 2 октября в Киевской области прозвучала серия взрывов. Под вражеский огонь попал Бучанский район. Там, по данным начальника Киевской ОВА Николая Калашника, уже известно об одном пострадавшем.

"К сожалению, в результате вражеской атаки в Бучанском районе травмирован человек", — говорится в сообщении.

Глава ОВА рассказал, что у мужчины 50 лет осколочное ранение нижней конечности. Его госпитализировали в местную больницу. Кроме того, мониторы пишут, что в результате атаки была повреждена железная дорога.

Взрывы в Одесской области

Одесскую область также обстреляла Россия 2 октября. Взрывы раздавались в Одессе. В результате атаки дронами в городе загорелся масштабный пожар, который уже показали в сети. Также пишут об ударе по энергетике, ведь после взрывов в некоторых районах пропал свет. Однако официально эту информацию еще не подтверждали.

Взрывы в Сумской области

На Сумщине россияне атаковали несколько городов, однако больше всего досталось Конотопу. Этот город россияне начали атаковать еще с 1 октября, а ночью там раздалось несколько взрывов.

