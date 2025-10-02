Потоп в Одессе только начало? Какие климатические коллапсы угрожают Украине

В Одессе за сутки выпала месячная норма осадков

Недавний сильный ливень и потом в Одессе угрожают и другим городам Украины. Ведь это ненастье — следствие изменения климата и глобального потепления.

Что нужно знать:

Не только в Одессе в этом году были рекордные осадки

Почему циклон с дождем "застрял" над Одесчиной

Где можно ожидать экстремальных ливней и дождей в Украине

Как рассказала "Телеграфу" синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, изменение климата все больше дает о себе знать в украинских городах, и Одесса — яркий пример этой тенденции. Ведь ливни, которые еще десятилетия назад были редкостью, становятся частым явлением. Уже сейчас видно, что они ведут к чрезвычайным ситуациям.

Последствия сильного дождя в Одессе

Птуха рассказывает, что с 2015 года в Одессе зафиксировали уже 14 случаев сильных дождей, когда за несколько часов выпадает от 50 до 100 мм осадков. Но в предыдущие десять лет таких случаев было всего 2-3.

"Сейчас мы видим, как климатические изменения влияют на погоду. Экстремальные явления учащаются, особенно у моря. И Одесса не исключение", — пояснила она.

Синоптик объясняет, что Одессу накрыл сильный ливень из-за циклона, который "застрял" над городом из-за блокировки с севера. Обычно такие явления встречаются в тропиках, но сейчас их можно увидеть в другой широте. Кроме того, теплый воздух содержит много влаги, особенно над морем.

Спасатели скачивают воду в Одессе

"Из-за потепления в атмосфере накапливается больше влаги, активнее образуются облака, которые приносят сильные дожди. Особенно когда прогревается поверхность моря", — говорит Наталья Птуха.

Похожее мнение высказала "Телеграфу" и Вера Балабух, кандидат географических наук. По ее словам, чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удержать. Поэтому с потеплением и изменением климата растет вероятность сильных ливней. И это заметно не только в Украине, но и во всем мире.

Оба специалиста согласны: потепление — главная причина более частых и сильных осадков. Однако Балабух добавляет, что сильные ливни могут произойти где угодно.

Спасатели достают людей из автобуса

"Это общая тенденция — в Киеве, Берлине, Италии или Китае. Это физика: более теплый воздух — больше влаги — более сильные дожди", — говорит кандидат географических наук.

Она также подчеркивает, что такие явления встречаются преимущественно летом: в июне, июле или августе. Но случаев, когда через несколько часов выпадает месячная норма осадков становится больше. К примеру, в Одессе, по данным метеорологической станции, за сутки выпало 94 мм, из них 21 мм — в ночные часы и 73 мм в дневные часы. Такие ливни относятся к стихийным метеорологическим явлениям и могут наблюдаться раз в 10 лет.

Спасатели помогают женщине во время наводнения в Одессе

В то же время в Одесской области отмечались осадки и значительно большей интенсивности. Так, в Сербке в июне 1996 года за 12 часов выпало 143 мм осадков. Это почти 3,5 месячных норм осадков. 9-10 июля во Львове за 12 часов выпало 110 мм, а за сутки – 134 мм, в Бродах – 143 мм за 16 часов.

Синоптики подчеркивают, что такие интенсивные осадки могут выпасть в любом регионе Украины, однако в городах их последствия наиболее разрушительны.

"Мы все застраиваем, асфальтируем, и воде просто некуда стекать. Она ищет выход, но его нет. Это большая проблема. А с учетом изменения климата таких случаев будет больше. Поэтому нужно готовиться уже сейчас", — говорит Балабух.

Ранее "Телеграф" показывал, как Одесса выглядела во время наводнения и сильного ливня.