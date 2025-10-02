Впервые за долгое время: в Тернопольской области заметили птицу из Красной книги (фото)

Редкий песочник впервые попался на глаза орнитологам в этой части страны

Две особи песочника большого заметили во время обследования водоемов в окрестностях заповедника "Медоборы" в Тернопольской области. Несмотря на годы наблюдений, их удалось зафиксировать только недавно.

Увидеть редких пернатых повезло работнику заповедника Арсену Капустинскому. Он успел запечатлеть их, сообщают в заповеднике.

Чем уникальна птица

Песочник большой

Песочник большой (Charadrius hiaticula), или зуек, занесен в Красную книгу Украины, имеет природоохранный статус вида "редкий". Защищен Бернской конвенцией, соглашением о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц AEWA и инициативой Европейского альянса гражданских университетов CIVIS.

Птица из семьи Сивковые массой от 62 до 71 граммов является одним из 5 видов в фауне Украины. Имеет длину тела в 18-20 см, размах крыльев – 48-57 см.

У взрослой птицы верх серовато-бурый; лоб, пятна за глазами, шея и низ белые; передняя часть темени, уздечка, пятна вокруг глаз черные; на свободе черный "ошейник"; вдоль основания бурых маховых перьев — белая полоса, заметная в полете; клюв оранжевый, на конце черный; ноги оранжевые.

Песочник большой

В Украине птица проживает по границе с Беларусью, причем в нашей стране было зафиксировано несколько гнездовых пар: на Волыни и Львовщине возле сел Хоцунь, Свитязь, Чолгин, Любязь и Подкормилие.

Песочник большой

Гнездится птица на пастбищах, песчаных косах, пляжах, технических водоемах. Гнезда делает на песке, в разреженной траве и старых коровьих кизяках.

В заповеднике отмечают, что для сохранения вида нужно изучить биотопы гнездования и разработать рекомендации по охране, а в гнездовой период, то есть в мае-июне, соблюдать охранные обязательства.

Заповедник "Медоборы"

Сотрудница заповедника "Медоборы" с сачком

Природный заповедник "Медоборы" был создан в 1990 году для сохранения уникальных природных комплексов Подольских Товтр. Площадь заповедной территории составляет 9516,7 га. 90% заповедной территории покрыто лесом. В заповеднике насчитывается 1100 видов растений и 2900 видов животных.

