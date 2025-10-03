Українські аграрії стривожені через посуху: чи врятують озимі осінні дощі?

Зволоження ґрунту може врятувати ситуацію із запізнілими посівами озимини

Осінь в Черкаській області цього року почалася не лише з золотого листя, а й з неабиякої тривоги для аграріїв. Через затяжну посуху на полях засіяли менше половини запланованих площ озимини, і фермери вже почали хвилюватися за врожай. Проте метеорологи обіцяють, що довгоочікувані вересневі та жовтневі дощі можуть змінити ситуацію та дати пізнім посівам шанс на нормальний розвиток.

Про це "Телеграфу" розповів Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

За його словами, оптимальні строки сівби озимої пшениці завершилися ще 25 вересня. Однак допустимий період ще триватиме до середини жовтня.

"Водночас, жовтневі посіви через нестачу тепла не зможуть повноцінно увійти у фазу розвитку — кущіння. Це означає, що взимку вони будуть більш вразливими", – пояснив Постригань.

Головною причиною такого відставання стала критична нестача вологи в орному шарі ґрунту. За останніми вимірами агрометеорологів, у деяких районах центральної частини області ґрунт залишається сухим.

А на деяких територіях регіону дощі, що пройшли в середині місяця, могли зіграти погану роль. Вони дали достатньо вологи, щоб насіння проросло. Проте, оскільки після цього дощів більше не було, а температура залишалася високою, молоді паростки могли загинути або зрідитися.

"Дефіцит опадів у серпні–вересні — звичне явище для останніх тридцяти років. Цьогоріч недобір склав близько 50 %. Для порівняння: у попередні два роки він досягав 70 %, а рекордні 75 % фіксували у 2019-му", – уточнив начальник гідрометцентру.

За словами Постриганя, циклонічний характер погоди наприкінці вересня та на початку жовтня може стати "рятівним" для аграріїв.

"Рівномірний осінній дощ поповнить запаси вологи в ґрунті. Це дасть можливість для дружних і рівномірних сходів озимих хлібів. Таким чином навіть ті площі, які були засіяні пізніше, отримають шанс на нормальний розвиток", – підсумував він.