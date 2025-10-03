Украинские аграрии встревожены из-за засухи: спасут ли озимые осенние дожди?

Увлажнение почвы может спасти ситуацию с запоздавшими посевами озимых

Осень в Черкасской области в этом году началась не только с золотых листьев, но и с изрядной тревоги для аграриев. Из-за затяжной засухи на полях засеяли менее половины запланированных озимых площадей, и фермеры уже начали волноваться за урожай. Однако метеорологи обещают, что долгожданные сентябрьские и октябрьские дожди могут изменить ситуацию и дать поздним посевам шанс на нормальное развитие.

Об этом "Телеграфу" рассказал Виталий Постригань, начальник Черкасского областного гидрометцентра.

По его словам, оптимальные сроки сева озимой пшеницы завершились еще 25 сентября. Однако допустимый период еще продлится до середины октября.

"В то же время, октябрьские посевы из-за нехватки тепла не смогут полноценно войти в фазу развития — кущение. Это значит, что зимой они будут более уязвимыми ", — пояснил Постригань.

Главной причиной такого отставания стала критическая нехватка влаги в пахотном слое почвы. По последним измерениям агрометеорологов, в некоторых районах центральной части области почва остается сухой.

А на некоторых территориях региона прошедшие в середине месяца дожди могли сыграть плохую роль. Они дали достаточно влаги, чтобы семена проросли. Однако, поскольку после этого дождей больше не было, а температура оставалась высокой, молодые побеги могли погибнуть или поредеть.

"Дефицит осадков в августе-сентябре — привычное явление для последних тридцати лет. В этом году недобор составил около 50%. Для сравнения: в предыдущие два года он достигал 70%, а рекордные 75% фиксировали в 2019-м", — уточнил начальник гидрометцентра.

По словам Постриганя, циклонический характер погоды в конце сентября и начале октября может стать "спасительным" для аграриев.

"Равномерный осенний дождь пополнит запасы влаги в почве. Это даст возможность для дружной и равномерной всходов озимых хлебов. Таким образом даже те площади, которые были засеяны позже, получат шанс на нормальное развитие", – подытожил он.