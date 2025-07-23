Буховичі, Наливайківка та не тільки. В Україні є села, де завжди свято (карта)

Серед них є дуже кумедні назви

Назви українських населених пунктів бувають дуже милими — наприклад, в Івано-Франківської області є село Котиківка. А от деякі мають алкогольний підтекст.

Назви населених пунктів України, що пов'язані з алкоголем, зібрав сайт "Коментарі". Серед них є дуже промовисті — Буховичі та П'яновичі на Львівщині, Гулянка та Закусили у Житомирській області.

На Вінниччині є Бар та Заливанщина. В Одеській області — Гулянка (як і на Львівщині). На Миколаївщині алкогольний підтекст має Синюхин Брід. На Кіровоградщині є Наливайка, а у Дніпропетровській області — Болтишка.

Харківщина також може похизуватися "хмільними" назвами населених пунктів — Бражники, Синьківка. Полтавщина має Перегонівку та Білогорілку. На Сумщині є Бочечки. Чернігівщина теж не пасе задніх — має Халявин та Виповзів.

Назви "з градусом" є й на Київщині. Там розташовані Наливайківка, Немішаєве та навіть Великі гуляки.

Назви "з градусом" є по всій країні

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є ціле село під назвою Олег. До 2017 року воно належало до Великомихайлівського району Одещини, допоки його не ліквідували.