З Днем тварин! Найкрасивіші фото пухнастиків від "Телеграфу" до свята
Як тварини проходять разом з українцями всі випробування війни — дивіться на фото.
І в горі, і в радості, і в протесті, і в святі — поруч з українцями їхні чотирилапі улюбленці. Вони проходять разом з нами всі тяготи війни, обстріли, евакуації, а деякі — служать разом з господарями.
З нагоди всесвітнього дня тварин "Телеграф" пропонує подивитись на пухнастих і не дуже, друзів людини в об'єктиві Яна Доброносова.
Коли Росія атакує Україну, разом з господарями в укриття прямують тварини. Ці фото зняті в різні атаки в київському метро.
Собаки поруч і на протестах. Чи то щодо закону про НАБУ та САП, чи на мітингу за звільнення військовополонених.
Коли ж стається лихо, відповідальні господарі рятують тварин серед перших. Можуть забути документи, але не улюбленця.
Це фото облетіло, напевне, увесь світ. Навіть використовувалось на фотовиставці в головному штабі НАТО в Брюсселі, присвяченій трьом рокам війни в Україні.
Не варто забувати і про тих чотирилапих, які рятують життя.
Частина собака несе службу — обороняє Україну з господарями.
Є й тварини, що втратили через росіян домівку та рідних людей. Ці фото були зняті в січні в Покровську та в березні в Костянтинівці.
І на останок — приємні зустрічі. На вокзалах Донеччини, куди люди приїжджають, щоб побачити своїх рідних, часто саме свою людину чекають і собаки з котами.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що собаки часто виють на сирену. Ветеринари кажуть — це нормально, а власники, що це особистий сигнал сповіщення.