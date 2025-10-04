З Днем тварин! Найкрасивіші фото пухнастиків від "Телеграфу" до свята

Як тварини проходять разом з українцями всі випробування війни — дивіться на фото.

І в горі, і в радості, і в протесті, і в святі — поруч з українцями їхні чотирилапі улюбленці. Вони проходять разом з нами всі тяготи війни, обстріли, евакуації, а деякі — служать разом з господарями.

З нагоди всесвітнього дня тварин "Телеграф" пропонує подивитись на пухнастих і не дуже, друзів людини в об'єктиві Яна Доброносова.

Коли Росія атакує Україну, разом з господарями в укриття прямують тварини. Ці фото зняті в різні атаки в київському метро.

Страшно всім, і великим, і малим

Поруч з господаркою солодко спиться

Перечікують тривогу на пару

Недитяча втома

Собаки поруч і на протестах. Чи то щодо закону про НАБУ та САП, чи на мітингу за звільнення військовополонених.

Коргі FreeAzov

Чи вдасться підкупити смаколиком?

Коли ж стається лихо, відповідальні господарі рятують тварин серед перших. Можуть забути документи, але не улюбленця.

Дві руки для двох цуциків

Малому теж холодно і страшно

Це фото облетіло, напевне, увесь світ. Навіть використовувалось на фотовиставці в головному штабі НАТО в Брюсселі, присвяченій трьом рокам війни в Україні.

Коргі врятували після прильоту, грудень 2024 року

Не варто забувати і про тих чотирилапих, які рятують життя.

Частина собака несе службу — обороняє Україну з господарями.

Службовий собака

Є й тварини, що втратили через росіян домівку та рідних людей. Ці фото були зняті в січні в Покровську та в березні в Костянтинівці.

Покровський котик

Пес живе в будинку в Костянтинцівці

І на останок — приємні зустрічі. На вокзалах Донеччини, куди люди приїжджають, щоб побачити своїх рідних, часто саме свою людину чекають і собаки з котами.

Кіт виглядає знайоме обличчя

Солодкі "цілунки"

Оце так обійми

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що собаки часто виють на сирену. Ветеринари кажуть — це нормально, а власники, що це особистий сигнал сповіщення.