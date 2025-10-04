С Днем животных! Самые красивые фото пушистиков от "Телеграфа" к празднику

Как животные проходят вместе с украинскими все испытания войны — смотрите на фото.

И в горе, и в радости, и в протесте, и в празднике рядом с украинцами их четырехлапые любимцы. Они проходят вместе с нами все тяготы войны, обстрелы, эвакуации, а некоторые служат вместе с хозяевами.

По случаю всемирного дня животных "Телеграф" предлагает посмотреть на пушистых и не очень, друзей человека в объективе Яна Доброносова.

Когда Россия атакует Украину, вместе с хозяевами в укрытие направляются животные. Эти фото сняты в разные атаки в киевском метро.

Страшно всем, и большим, и малым

Рядом с хозяйкой сладко спится

Пережидают тревогу на пару

Недетская усталость

Собаки рядом и на протестах. То ли по закону о НАБУ и САП, то ли на митинге за освобождение военнопленных.

Корги FreeAzov

Удастся ли подкупить вкусностями?

Когда же происходит беда, ответственные хозяева спасают животных среди первых. Могут забыть документы, но не любимца.

Две руки для двух собак

Малышу тоже холодно и страшно

Это фото облетело, наверное, весь мир. Даже использовалось на фотовыставке в главном штабе НАТО в Брюсселе, посвященной трем годам войны в Украине.

Корги спасли после прилета, декабрь 2024 года

Не стоит забывать и о тех четвероногих, которые спасают жизнь.

Часть собаки несет службу — обороняет Украину с хозяевами.

Служебная собака

Есть и животные, потерявшие из-за россиян дом и родных людей. Эти фото были сняты в январе в Покровске и в марте в Константиновке.

Покровский котик

Пес живет в доме в Константиновке

И в заключение — приятные встречи. На вокзалах Донецкой области, куда люди приезжают, чтобы увидеть своих родных, часто именно своего человека ждут и собаки с котами.

Кот высматривает знакомое лицо

Сладкие "поцелуйчики"

Вот так объятия

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что собаки часто воют на сирену. Ветеринары говорят – это нормально, а владельцы, что это личный сигнал оповещения.