С Днем животных! Самые красивые фото пушистиков от "Телеграфа" к празднику
Как животные проходят вместе с украинскими все испытания войны — смотрите на фото.
И в горе, и в радости, и в протесте, и в празднике рядом с украинцами их четырехлапые любимцы. Они проходят вместе с нами все тяготы войны, обстрелы, эвакуации, а некоторые служат вместе с хозяевами.
По случаю всемирного дня животных "Телеграф" предлагает посмотреть на пушистых и не очень, друзей человека в объективе Яна Доброносова.
Когда Россия атакует Украину, вместе с хозяевами в укрытие направляются животные. Эти фото сняты в разные атаки в киевском метро.
Собаки рядом и на протестах. То ли по закону о НАБУ и САП, то ли на митинге за освобождение военнопленных.
Когда же происходит беда, ответственные хозяева спасают животных среди первых. Могут забыть документы, но не любимца.
Это фото облетело, наверное, весь мир. Даже использовалось на фотовыставке в главном штабе НАТО в Брюсселе, посвященной трем годам войны в Украине.
Не стоит забывать и о тех четвероногих, которые спасают жизнь.
Часть собаки несет службу — обороняет Украину с хозяевами.
Есть и животные, потерявшие из-за россиян дом и родных людей. Эти фото были сняты в январе в Покровске и в марте в Константиновке.
И в заключение — приятные встречи. На вокзалах Донецкой области, куда люди приезжают, чтобы увидеть своих родных, часто именно своего человека ждут и собаки с котами.
