Укр

С Днем животных! Самые красивые фото пушистиков от "Телеграфа" к празднику

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Собака с украинским флагом Новость обновлена 04 октября 2025, 11:45
Собака с украинским флагом. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Как животные проходят вместе с украинскими все испытания войны — смотрите на фото.

И в горе, и в радости, и в протесте, и в празднике рядом с украинцами их четырехлапые любимцы. Они проходят вместе с нами все тяготы войны, обстрелы, эвакуации, а некоторые служат вместе с хозяевами.

По случаю всемирного дня животных "Телеграф" предлагает посмотреть на пушистых и не очень, друзей человека в объективе Яна Доброносова.

Когда Россия атакует Украину, вместе с хозяевами в укрытие направляются животные. Эти фото сняты в разные атаки в киевском метро.

Собака в метро во время тревоги
Страшно всем, и большим, и малым
Собака в метро во время тревоги
Рядом с хозяйкой сладко спится
Собаки в метро во время тревоги
Пережидают тревогу на пару
Собака в метро во время тревоги
Недетская усталость

Собаки рядом и на протестах. То ли по закону о НАБУ и САП, то ли на митинге за освобождение военнопленных.

FreeAzov, собаки на акции
Корги FreeAzov
Митинг НАБУ, собака
Удастся ли подкупить вкусностями?

Когда же происходит беда, ответственные хозяева спасают животных среди первых. Могут забыть документы, но не любимца.

Женщина несет собак
Две руки для двух собак
Собака после обстрела
Малышу тоже холодно и страшно

Это фото облетело, наверное, весь мир. Даже использовалось на фотовыставке в главном штабе НАТО в Брюсселе, посвященной трем годам войны в Украине.

Корги спасли после прилета
Корги спасли после прилета, декабрь 2024 года

Не стоит забывать и о тех четвероногих, которые спасают жизнь.

Собаки-спасатели
Собаки-спасатели

Часть собаки несет службу — обороняет Украину с хозяевами.

Служебная собака
Служебная собака

Есть и животные, потерявшие из-за россиян дом и родных людей. Эти фото были сняты в январе в Покровске и в марте в Константиновке.

Кот в Покровске
Покровский котик
Пес живет в доме в Константиновке
Пес живет в доме в Константиновке

И в заключение — приятные встречи. На вокзалах Донецкой области, куда люди приезжают, чтобы увидеть своих родных, часто именно своего человека ждут и собаки с котами.

Кот на вокзале Краматорска
Кот высматривает знакомое лицо
Пара с мальтипу на станции
Сладкие "поцелуйчики"
Доберман на вокзале
Вот так объятия

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что собаки часто воют на сирену. Ветеринары говорят – это нормально, а владельцы, что это личный сигнал оповещения.

Теги:
#Животные #Фото #День животных