"Бабине літо" повертається? Яким регіонам пощастить з погодою у жовтні

Перша декада жовтня здивує українців

Стрімке похолодання наприкінці вересня вже в перші дні жовтня зміниться теплом та "бабиним літом". За словами синоптика Ігоря Кибальчича, потепління зберігатиметься кілька днів.

Що треба знати:

Коли в Україну прийде "бабине літо"

Як довго триматиметься осіннє тепло у жовтні

Чи будуть заморозки у перший декаді місяця

Як зазначив Кибальчич "Телеграфу", жовтень почнеться з розвитку потужного антициклону в північно-східній частині Європи. Також в цей період буде знижуватись тиск над Балканським півостровом і Адріатичним морем.

Ці два масштабні утворення сприятимуть тому, що теплі повітряні маси зі сходу та південного сходу накриють Україну. Як наслідок цього, у перший тиждень місяця спостерігатиметься тепла та переважно суха погода на тлі досить поривчастого вітру.

"Можна сказати, що початок жовтня у більшості областей України, з погляду погодних умов, відповідатиме "бабиному літу", особливо на Лівобережжі країни та у південно-західних областях", — каже синоптик.

Додамо, що, за даними Ventusky, з 4 по 10 жовтня вдень в Україні стовпчик термометра прогріватиметься від +15 до +21 градусу. Найтепліша погода прогнозується на сході, півдні та частково в центрі країни. Водночас на заході, особливо в гірських регіонах, можливі заморозки.

Погода в Україні 4 жовтня

Погода в Україні 5 жовтня

При цьому Кибальчич каже, що у другій декаді місяця (10-20 жовтня) до України надходитимуть повітряні маси з півдня та південного заходу. Внаслідок цього середні показники температури збережуться на досить високому рівні для цієї пори року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в кількох містах України нещодавно пішов перший сніг.