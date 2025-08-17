У секонд-хенді вас може вкусити небезпечна комаха: як від цього вберегтися

Важливо дотримуватися правил, купуючи вживаний одяг

Щороку 17 серпня у світі відзначають День секонд-хенду. В цей день наголошується на перевагах повторного використання речей, екологічності та ощадливості. Але разом із вживаним одягом іноді можна здобути небезпечне захворювання.

Про це розповіли завідувачка паразитологічної лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Жанна Маріянко та ентомологиня Діна Горба. Щоб такого не сталося, необхідно дотримуватися важливих порад.

Моторошна історія з укусом комахи

Під час примірки штанів у магазині секонд-хенду українку вкусила велика комаха. Вінничанка звернулася до лікаря-інфекціоніста, який запідозрив, що це міг бути так званий "поцілунковий клоп" (наукова назва – триатомовий клоп).

Ці комахи небезпечні тим, що переносять хворобу Шагаса – важке інфекційне захворювання, що вражає серце, нервову систему та інші органи. Жінка зберегла комаху та принесла її до лабораторії Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб на дослідження.

Що виявило дослідження

У результаті дослідження з'ясувалося, що це був не небезпечний триатомовий клоп, а сосновий насіннєвий клоп (лат. Leptoglossus occidentalis). Хоча раніше ареалом його проживання була Північна Америка, останніми роками комаху почали зустрічати в різних регіонах України, зокрема, в Житомирській, Тернопільській і Львівській областях.

Цей клоп харчується соками хвойних дерев і не становить такої небезпеки, як триатомовий. Проте його укуси болючі та можуть викликати почервоніння, свербіж або алергію.

Інфографіка: Який клоп небезпечніший

Поради покупцям

Цей випадок закінчився добре, адже комаха виявилася безпечною, хоч і кусючою, зазначають фахівці, але міг стати причиною серйозного захворювання. Ця історія є слушною нагодою нагадати поціновувачам секонд-хенду і не тільки про правила безпеки, якими не варто нехтувати.

Одяг обов’язково потрібно прати та прасувати після покупки, навіть якщо він на вигляд ідеально чистий, новий і навіть з етикеткою.

Уважно оглядайте речі перед тим, як приміряти. Особливо звертайте увагу на кишені, підкладку, шви — саме там можуть ховатися комахи.

Якщо вас укусила невідома комаха – негайно звертайтеся до лікаря. Постарайтеся зберегти комаху та принести її в лабораторію для дослідження.

Перед подорожами за кордон варто дізнатися про можливі інфекції та шкідників, які там зустрічаються. Це допоможе уникнути небезпек.

Нагадаємо, що у пік активності комарів, яка випадає на середину і кінець літа, врятуватися від настирливих комах більше допоможуть народні засоби, ніж ті, що можна знайти на полицях магазинів. Річ у тім, що популярні спреї або пігулки для комарів можуть бути розраховані проти одних комах, а проти інших вони абсолютно бездіяльні.