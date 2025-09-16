Смажив яєчню та приспав кота: журналіст розповів цікаву історію з допрезидентського життя Ющенка (фото)

Архівні спогади – яким був Ющенко за 3 роки до призначення прем'єром

В мережі з'явилося цікаве фото третього президента України майже 30-річної давнини. Його автор – Єфрем Лукацький, український фотожурналіст, який багато років фіксує історичні миттєвості нашої країни.

Спогади Лукацького про далекий вечір 1996 року, проведений у неформальній атмосфері з Віктором Ющенком, якими він поділився в мережі, відкривають читачеві унікальний ракурс на одного з найвпливовіших політиків України.

Зустріч з майбутнім президентом

Наприкінці літа 1996 року автору пощастило побувати у квартирі Марії Мицьо – американської журналістки та громадської діячки українського походження. Там у колі небагатьох журналістів присутні мали можливість поспілкуватися з Віктором Ющенком, який тоді обіймав посаду голови Національного банку України.

Ющенко готує яєчню

Вечір розпочався з несподіванки: Ющенко сам запропонував приготувати справжню слобожанську яєчню. Він одягнув фартух і на власні руки взявся до кухні, демонструючи простоту та відвертість далеко від публічних виступів.

Це був той час, коли Ющенко ще не обіймав посаду прем’єр-міністра. Лише через три з половиною роки, в грудні 1999-го, парламент офіційно затвердив його на посаді глави уряду, де, за словами автора допису, він реалізував один із найуспішніших періодів в історії незалежної України.

Кіт спить на спигці стула Ющенка

Лукацький пригадує, що Ющенко без жодних емоцій і пафосу понад шість годин пояснював складні економічні питання, креслив схеми й відповідав на питання. Атмосфера була настільки спокійною, що навіть пухнастий білий кіт, який муркотів поруч, врешті-решт заснув на спинці його крісла.

Ця історія – нагадування, що за лаштунками великих державних справ завжди стоять живі люди зі власними звичками та простими радощами, які іноді відкриваються лише в таких приватних та щирих зустрічах.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікаві подробиці візиту Білла Клінтона до України. Тоді не обійшлося і без курйозів.