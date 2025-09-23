"Україна упустила ключову можливість". Садовий назвав помилки Ющенка під час президентства

Мер Львова вважає, що було чимало помилок і не тільки у формуванні команди

Президентство кожного голови України мало свої помилки, не тільки у Віктора Януковича. Так, до прикладу, Віктор Ющенко не правильно розподілився кадрами і не тільки.

Про це розповідає мер Львова Андрій Садовий у інтерв'ю "Українській правді". За його словами, Ющенко припустився великої помилки.

"Він залучив до роботи людей, які його і зрадили, і підставили. Тому що поставивши Порошенка на РНБО, а Тимошенко на голову уряду, він створив шалений батл", — пояснює Садовий.

І обидві ці людини, на думку Садового, роздирали Ющенка у різні сторони — мовляв, "давай на мою сторону". Ще одна помилка — не залучення західних інвесторів при тому, що така можливість була. На той час світ був готовий інвестувати в Україну. А українці мали бажання: "А давайте самі приватизуємо підприємства, а потім іноземцям будемо за дорого продавати".

Віктор Ющенко

Ющенко з Тимошенко і Порошенко

Мер Львова вважає, що тоді був втрачений унікальний момент. Було допущено чимало помилок саме через кадри. На питання кореспондента, якби Садовий описав стиль правління Ющенка, він відповів, що це було досить комфортно і без тиску. Віктор Ющенко вважав, що люди самі розвиватимуться і будуть брати відповідальність за свої громади. Тиску від його команди не було.

"Якщо ви спитаєте місцеве самоврядування з тих, хто тоді працював, я не маю таких випадків, щоб десь були якісь тиски чи інші речі. Тобто було комфортно", — резюмував голова Львова.

