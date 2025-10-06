Рус

Автор книги "Йди туди, де страшно" дав три поради українцям під час війни

Автор
Марія Назарова
Дата публікації
Автор
Джим Ловлесс Новина оновлена 06 жовтня 2025, 18:05
Джим Ловлесс. Фото Колаж "Телеграфу"

Джим Ловлесс розповів, що робити, коли темрява стає нормою

Автор бестселера "Іди туди, де страшно" Джим Ловлесс, який відклав свій приїзд в Україну з дивної причини, дав три поради, як українцям не втратити внутрішню силу, коли зовнішня небезпека стає частиною буденності. Він нагадав про те, що темрява минає.

Про це бізнес-коуч і консультант топменеджерів Fortune 500 розповів у розмові з "Телеграфом" на 32 BookForum у Львові.

Це мине: пам’ятай про тимчасовість темряви

Несправедливо, що український народ стикається з небезпекою, яку він не створював, наголошує британський автор, проте є кілька простих кроків, на яких варто зосередитися. І перший з них — пам’ятати, що це мине.

Дбай про тіло, енергію і любов

Другий крок — дбати про своє тіло та енергію, знаходити сили любити один одного та берегти контакт з тими, кого любимо. Ловлесс наголошує, бувають моменти, коли зробити зі страхом нічого не можна.

На мою думку, надзвичайно важливо усвідомити, що ми можемо працювати разом, піклуватися про наших близьких, братів і сестер і дозволяти їм піклуватися про нас, чи то на передовій, чи то в укритті

Джим Ловлесс, письменник, коуч

Зосереджуйся на завданні, а не на страху

Ловлесс наголошує, у моменти небезпеки потрібно повернути себе в теперішній момент:"Зосередившись на завданні, яким би воно не було, чи то догляд за нашою родиною, яка перебуває в небезпеці, чи то участь у бойових діях, потрібно надзвичайно добре зосередитися на тому, що ми робимо, замість того, щоб думати про те, що може статися".

Він порівнює момент страху з почуттями вершника, який перед стартом має заспокоїти свого коня і бути в моменті. За його словами, коли ми починаємо хвилюватися про те, що може статися за 20-30 секунд, це вже послаблює нас, тоді як зараз особливо потрібно залишатися сильними.

