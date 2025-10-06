Автор книги "Йди туди, де страшно" дав три поради українцям під час війни

Джим Ловлесс розповів, що робити, коли темрява стає нормою

Автор бестселера "Іди туди, де страшно" Джим Ловлесс, який відклав свій приїзд в Україну з дивної причини, дав три поради, як українцям не втратити внутрішню силу, коли зовнішня небезпека стає частиною буденності. Він нагадав про те, що темрява минає.

Про це бізнес-коуч і консультант топменеджерів Fortune 500 розповів у розмові з "Телеграфом" на 32 BookForum у Львові.

Це мине: пам’ятай про тимчасовість темряви

Несправедливо, що український народ стикається з небезпекою, яку він не створював, наголошує британський автор, проте є кілька простих кроків, на яких варто зосередитися. І перший з них — пам’ятати, що це мине.

Дбай про тіло, енергію і любов

Другий крок — дбати про своє тіло та енергію, знаходити сили любити один одного та берегти контакт з тими, кого любимо. Ловлесс наголошує, бувають моменти, коли зробити зі страхом нічого не можна.

На мою думку, надзвичайно важливо усвідомити, що ми можемо працювати разом, піклуватися про наших близьких, братів і сестер і дозволяти їм піклуватися про нас, чи то на передовій, чи то в укритті Джим Ловлесс, письменник, коуч

Зосереджуйся на завданні, а не на страху

Ловлесс наголошує, у моменти небезпеки потрібно повернути себе в теперішній момент:"Зосередившись на завданні, яким би воно не було, чи то догляд за нашою родиною, яка перебуває в небезпеці, чи то участь у бойових діях, потрібно надзвичайно добре зосередитися на тому, що ми робимо, замість того, щоб думати про те, що може статися".

Він порівнює момент страху з почуттями вершника, який перед стартом має заспокоїти свого коня і бути в моменті. За його словами, коли ми починаємо хвилюватися про те, що може статися за 20-30 секунд, це вже послаблює нас, тоді як зараз особливо потрібно залишатися сильними.