Автор книги "Иди туда, где страшно" дал три совета украинцам во время войны

Джим Ловлесс рассказал, что делать, когда тьма становится нормой

Автор бестселлера "Иди туда, где страшно" Джим Ловлесс, отложивший свой приезд в Украину по странной причине, дал три совета, как украинцам не потерять внутреннюю силу, когда внешняя опасность становится частью обыденности. Он напомнил о том, что тьма проходит.

Об этом бизнес-коуч и консультант топ-менеджеров Fortune 500 рассказал в разговоре с "Телеграфом" на 32 BookForum во Львове.

Это пройдет: помни о временности тьмы

Несправедливо, что украинский народ сталкивается с опасностью, которую он не создавал, отмечает британский автор. Однако есть несколько простых шагов, на которых следует сосредоточиться. И первый из них — помнить, что это пройдет.

Заботься о теле, энергии и любви

Второй шаг — заботиться о своем теле и энергии, находить силы любить друг друга и беречь контакт с теми, кого любим. Ловлесс отмечает, бывают моменты, когда сделать со страхом ничего нельзя.

По моему мнению, чрезвычайно важно осознать, что мы можем работать вместе, заботиться о наших близких, братьях и сестрах, и позволять им заботиться о нас, будь то на передовой или в укрытии Джим Ловлесс, писатель, коуч

Сосредотачивайся на задании, а не на страхе

Ловлесс отмечает, в моменты опасности нужно вернуть себя в настоящий момент: "Сосредоточившись на задаче, какой бы она ни была, будь то уход за нашей семьей, которая находится в опасности, или участие в боевых действиях, нужно чрезвычайно хорошо сосредоточиться на том, что мы делаем, вместо того, чтобы думать о том, что может случиться".

Он сравнивает момент страха с чувствами всадника, который перед стартом должен успокоить свою лошадь и быть в данном моменте. По его словам, когда мы начинаем волноваться о том, что может произойти через 20-30 секунд, это уже ослабляет нас, тогда как сейчас особенно нужно оставаться сильными.