Другий потужний обстріл за добу. Чому Шостка не дає спокою росіянам (фото)

Після ранкового обстрілу вокзалу РФ не вгамувалась

Російські прицільні атаки на Шостку на Сумщині викликають чимало питань. Особливо враховуючи те, що 4 жовтня зранку Кремль вдарив по вокзалу та залізниці, а вдень знову атакував балістикою.

Що треба знати:

Росія вдруге за добу вдарила по Шостці

Місто має велику кількість стратегічних об'єктів

Росія не вперше завдає масованого удару по Шостці

За даними моніторів, вдень у Шостці 4 жовтня знову пролунали потужні вибухи. Росія запустила по місту балістику, хоча зранку вже атакувала місцеву залізницю — було влучання навіть у поїзд. При цьому наслідки атаки досить серйозні.

За даними мера міста Миколи Ноги, ситуація у Шостці на Сумщині критична. Адже Росія залишила людей без газу, світла та води. Місцевих вже закликали обмежити використання природного газу.

Росія атакувала Шостку

Залізниця Шостки після удару

Воронка, яка утворилась після атаки

Чому Росія атакує Шостку

Шостка — місто в Україні, адміністративний центр Шосткинської міської громади та Шосткинського району Сумської області. У цьому населеному пункті є чимало підприємств та заводів, а також залізничне сполучення та перетин важливих автомагістралей.

Серед основних, діючих підприємств Шостки можна виділити: "Шосткинський завод реактивів", "Лакталис Суми" Шосткинський молокозавод, завод виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів, КЗ "Імпульс", хімічний завод тощо.

Наслідки атаки на Шостку

Окрім того, у місті знаходиться залізниця, яку 4 жовтня вже атакувала Росія. Шостка може цікавити Кремль не тільки як стратегічний об'єкт з великою кількістю заводів, а й з огляду психологічного впливу. Достеменно, чому саме Росія б'є по Шостці важко сказати, але це місто має велику культурну спадщину та мало свій історичний вклад у становленні України.

Також слід розуміти, що Росії легше дострілювати до невеликих міст Сумщини і завдяки невеликій відстані (понад 43 км до кордону), і враховуючи особливості роботи ППО. Зауважимо, що досить велика атака на Шостку сталась 31 грудня 2024 року, тоді Москва вдарила по місту тринадцятьма ракетами. Внаслідок чого у місті були пошкоджені щонайменше 12 багатоповерхівок, а також приватні будинки, поліклініка та два заклади освіти. 43 багатоквартирних будинки залишилась без опалення внаслідок пошкодження трьох котелень.

Шостка на карті

