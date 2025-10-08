Радари засікли над Україною два пасажирські літаки, один летів у Москву (карта)

Обидва літаки, що нібито зайшли у повітряний простір України, вилетіли з Туреччини

Радари зафіксували в небі над Україною два пасажирські літаки. Один прямував до російської столиці Москви, а другий до Гельсінкі (столиця Фінляндії). Загадкові літаки не вперше фіксуються у нашому небі.

Що треба знати

Радари Flightradar24 зафіксували пасажирські борти нібито над Львівщиною 1 жовтня

Обидва літаки вилетіли з аеропортів Туреччини

Повітряний простір України закритий для цивільної авіації, фіксація літаків пояснюється помилкою системи спостереження

Літаки зафіксували радари Flightradar24. За даними онлайн-сервісу, який дозволяє відстежувати рух літаків по всьому світу в реальному часі на інтерактивній карті, це сталося 1 жовтня. Варто розуміти, що фіксація літаків над Україною, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді пасажирські літаки над нашою країною не літають з початку повномасштабної війни.

За даними радара, борт А321, авіакомпанії Turkish Airlines, вилетів з турецької Анталії із запізненням, о 8:48. Політ тривав близько двох з половиною годин і протягом цього часу, літак нібито пролетів над Львівщиною. Сів борт у Москві о 12:55.

Ще один пасажирський літак — А20N, який "засікли" радари у нашому небі вилетів зі Стамбулу о 9:25 та сів у Гельсінкі о 12:34. За цей час, повітряне судно, що належить Pegasus Airlines, нібито "навідалося" до України, радари показали його проліт над Львівщиною.

Чому над Україною фіксують цивільні літаки

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації. Проте системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують пасажирські літаки над територією різних регіонів нашої країни. Це пояснюється збоєм у системі спостереження.

Серед причин такого явища може бути передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Також збої можуть бути пов'язані з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше "Телеграф" розповідав, що над Україною зафіксували літак для еліти. Звідки й куди летів загадковий борт.