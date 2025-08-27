Над Україною зафіксували загадковий бізнес-літак. Такий часто обирають російські VIP-персони (фото, відео)

Цей бізнес-джет може перевозити до 16 пасажирів та коштує десятки мільйонів доларів

Над Україною помітили невпізнаний преміум-літак. Через закрите небо, авіацію побачиш не так часто, тож найменша активність викликає подив.

Flightradar 24 серпня зафіксував літак Gulfstream G450 над Львівщиною. Зазначимо, це не простий пасажирський лайнер — це літак бізнес-класу, який популярний серед VIP-персон. На скріншотах можна побачити, що літак начебто був біля Самбору. Водночас з великою ймовірністю, це може бути помилкою радара.

Літак в небі над Україною - дані радара

Інформація про маршрут літака недоступна

Що за літак Gulfstream G450

Gulfstream G450 — це великий бізнес-джет. Може перевозити до 16 пасажирів. Висота польоту понад 13 тисяч метрів. Дальність — понад вісім тисяч кілометрів, кількість екіпажу — три людини. Приблизна вартість такого літака — від 15 до 43 мільйонів доларів, ціна оренди — 7500 доларів за годину.

Літак популярний серед чиновників та бізнесменів, зокрема російських. Такі літаки часто фіксували там, де були високопосадовці російської адміністрації президента. Серед поціновувачів G450 — патріарх Кирило. Саме його літак за каталогом коштував 43 мільйони доларів. Окрім російського церковника, ним користувались й російські чиновники. Літак виставили на продаж до повномасштабного вторгнення, але остаточна вартість невідома.

