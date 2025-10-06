Думав, що знайшов амулет. Українець показав загадкову знахідку, що це насправді (фото)

Раніше цей предмет був досить розповсюдженим

В Україні знайшли цікавий металевий предмет. Чоловік попросив допомоги зі встановленням його призначення, він припустив, що це амулет.

Українець показав свою знахідку у Facebook-групі "Копачі України у пошуках скарбів". У коментарях знавці пояснили, що знайдена річ — застібка для старовинної книжки, так званий гачок або клямер.

Українець знайшов фрагмент застібки від старовинної книги

Застібка нагадала українцю кулон-амулет

Для чого на книжках робили застібки

Зазвичай їх використовували для рукописних книг, часто на пергаменті. Застібка захищала книгу від вологи, пилу та перепадів температури.

Старовинна книга з застібкою

Знайдена українцем застібка, ймовірно, є частиною, яка кріпилася до обкладинки книги. За неї зачіплявся ремінець або металева смуга з другої частини обкладинки.

Деякі книги мали по дві застібки

Застібки були дуже поширеним елементом у середньовічних і ранніх друкованих книгах. Вони мали масивну палітурку, як правило, на дерев'яній основі, обтягнуту шкірою. Особливо коштовні книги прикрашали металевими пластинами, різьбленням, коштовним камінням.

Застібка складалася з декількох частин:

Штифт/планка/петля

Стрічка/ремінь зі шкіри або металева смуга, прикріплена до кореня (бічної частини)

Гачок/клямер (саме його знайшов українець) або інший фіксатор

Як розповідав "Телеграф", чоловік здивував мережу прадавньою знахідкою. Він й уявлення не мав, що знайшов.