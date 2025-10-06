Думав, що знайшов амулет. Українець показав загадкову знахідку, що це насправді (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Раніше цей предмет був досить розповсюдженим
В Україні знайшли цікавий металевий предмет. Чоловік попросив допомоги зі встановленням його призначення, він припустив, що це амулет.
Українець показав свою знахідку у Facebook-групі "Копачі України у пошуках скарбів". У коментарях знавці пояснили, що знайдена річ — застібка для старовинної книжки, так званий гачок або клямер.
Для чого на книжках робили застібки
Зазвичай їх використовували для рукописних книг, часто на пергаменті. Застібка захищала книгу від вологи, пилу та перепадів температури.
Знайдена українцем застібка, ймовірно, є частиною, яка кріпилася до обкладинки книги. За неї зачіплявся ремінець або металева смуга з другої частини обкладинки.
Застібки були дуже поширеним елементом у середньовічних і ранніх друкованих книгах. Вони мали масивну палітурку, як правило, на дерев'яній основі, обтягнуту шкірою. Особливо коштовні книги прикрашали металевими пластинами, різьбленням, коштовним камінням.
Застібка складалася з декількох частин:
- Штифт/планка/петля
- Стрічка/ремінь зі шкіри або металева смуга, прикріплена до кореня (бічної частини)
- Гачок/клямер (саме його знайшов українець) або інший фіксатор
Як розповідав "Телеграф", чоловік здивував мережу прадавньою знахідкою. Він й уявлення не мав, що знайшов.